Aknenin alevlenmesi riski: Hamilelikte cilt bakımında bilinçli yaklaşım önemli

Hamilelik döneminde bazı kozmetik içeriklerin kullanılmaması gerektiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Meryem Ayşit, özellikle retinoidler (retinol, retinal, tretinoin, adapalen, tazaroten), oral isotretinoin, hidrokinon ve yüksek konsantrasyonlu salisilik asit peelinglerinden kaçınılması gerektiğini söyledi. Uzm. Dr. Ayşit, "Bu maddelerin bir kısmı sistemik emilim gösterebilir ya da gebelikte güvenlik verileri yeterli değildir. Güvenliği kanıtlanmış alternatifler varken gereksiz risk almaya gerek yoktur" ifadelerini kullandı. "Akne ve gebelik lekelerinde doğru tedavi önemli" Hamilelik döneminde gelişen akne tedavisinde öncelikle gebelikte güvenli olduğu bilinen topikal tedavilerin tercih edildiğini belirten Ayşit, azelaik asidin bu dönemde sık kullanılan güvenli seçeneklerden biri olduğunu söyledi. Gebelik lekelerinin oluşumunda yalnızca ultraviyole ışınlarının değil görünür ışığın da etkili olduğuna dikkat çeken Ayşit, düzenli güneş koruyucu kullanımının melazmanın önlenmesinde en önemli adım olduğunu vurguladı.