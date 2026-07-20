İran'ın operasyonları ABD'ye ağır darbe vurdu! Kayıp askerin kalıntıları bulundu, bir asker daha öldü

İran ile ABD arasında tırmanan askeri gerilimde Washington cephesinden peş peşe kayıp açıklamaları gelmeye devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün'deki ABD üssünü hedef alan operasyonun ardından kayıp olarak duyurulan askere ait olduğu değerlendirilen ceset kalıntılarının bulunduğunu duyurdu.

ABD'nin resmi açıklamasına göre, 17 Temmuz'da Ürdün'deki üsse yönelik saldırıda iki ABD askeri hayatını kaybetmiş, bir asker ise kaybolmuştu. Günlerdir sürdürülen arama çalışmalarının ardından olay yerinde kimliği henüz kesinleştirilemeyen ceset kalıntılarına ulaşıldığı bildirildi.

ABD ordusu kayıplarını doğruladı

CENTCOM açıklamasında, bulunan kalıntıların kimliğinin DNA incelemesiyle netleşeceği belirtilirken, operasyonun ABD ordusuna verdiği kaybın boyutu bir kez daha ortaya çıktı.

Böylece Washington yönetimi, Ürdün'deki saldırının ardından kayıp askerin akıbetine ilişkin en somut bilgiyi kamuoyuyla paylaşmış oldu.

Irak'ta da bir ABD askeri öldü

ABD ordusu, bir gün sonra Irak'ın kuzeyinde de yeni bir kayıp verdi.

CENTCOM'un açıklamasına göre, İran'a ait olduğu belirtilen tek yönlü saldırı İHA'sından kalan patlamamış mühimmatın kontrollü imhası sırasında meydana gelen patlamada bir ABD askeri öldü, bir asker de hafif yaralandı.

Bölgedeki gerilim ABD'nin kayıplarını artırıyor

Son gelişmeler, İran ile ABD arasında günlerdir devam eden askeri gerilimin sahadaki etkilerini gözler önüne serdi. ABD ordusunun hem Ürdün'de hem de Irak'ta yaşadığı can kayıpları, bölgedeki Amerikan askeri varlığının karşı karşıya olduğu riskleri yeniden gündeme taşıdı.

CENTCOM, hem Ürdün'deki olay hem de Irak'taki patlamaya ilişkin soruşturmaların sürdüğünü, kimlik tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni açıklama yapılacağını bildirdi.