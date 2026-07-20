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Gündem Rusya Türkiyeli şirkete ait yük gemisinde facia: 5 ölü, 5 kayıp
Gündem

Rusya Türkiyeli şirkete ait yük gemisinde facia: 5 ölü, 5 kayıp

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Rusya Türkiyeli şirkete ait yük gemisinde facia: 5 ölü, 5 kayıp

Ukrayna, Rusya'nın Odessa Limanı açıklarında seyreden ve Türkiyeli bir şirkete ait olduğu belirtilen kuru yük gemisini seyir füzeleriyle hedef aldığını açıkladı. Saldırıda 5 denizcinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Rusya'dan ise olayla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Karadeniz'de Rusya-Ukrayna savaşı sürerken, deniz ticaretini etkileyen yeni bir saldırı iddiası gündeme geldi. Ukrayna yönetimi, Odessa Limanı'ndan ayrılan ve Türkiyeli bir şirkete ait olduğu belirtilen kuru yük gemisinin Rusya tarafından seyir füzeleriyle vurulduğunu öne sürdü.

Gemiyi üç seyir füzesiyle hedef aldılar iddiası

Ukrayna Başbakanı Sergiy Koretsky'nin açıklamasına göre, Gine-Bissau bayrağı taşıyan "Golden Leo" isimli kuru yük gemisi, mısır yükünü aldıktan sonra Odessa Limanı'ndan ayrıldı.

Koretsky, Rusya'nın gemiyi üç seyir füzesiyle hedef aldığını, füzelerden birinin geminin sancak tarafına isabet ederek büyük bir yangına yol açtığını iddia etti.

5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayıp

Gemide Hindistan, Suriye ve Ukrayna vatandaşlarından oluşan 18 kişilik mürettebatın bulunduğunu belirten Ukraynalı yetkililer, saldırının ardından Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından kurtarma çalışması başlatıldığını açıkladı.

Yapılan çalışmalarda 8 denizcinin kurtarıldığı, bunlardan 2'sinin yaralı olarak Odessa'daki hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Ukrayna hükümeti, saldırıda 5 denizcinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişiden ise halen haber alınamadığını duyurdu.

Rusya'dan açıklama gelmedi

Ukrayna yönetimi saldırının Rusya tarafından gerçekleştirildiğini öne sürerken, Rus makamları olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Saldırı iddiası bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmış değil. Olayın ayrıntılarının önümüzdeki saatlerde netleşmesi bekleniyor.

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