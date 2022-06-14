Son günler nasıl geçirilmeli? YKS için flaş uyarılar

Yeni Akit/Ankara

Öğrencilerin sınavlardaki başarısında etkili olan faktörleri bilgi düzeyi, psikolojik ve fiziksel bakımdan hazırlık olma şeklinde sınıflanabileceğini belirten Eğitim Danışmanı, Akademisyen-Yazar Ecehan Ersöz “Son günleri bilgi seviyesi anlamında eksiklerin tamamlanması, mümkün olduğunca tekrar yapılması ve sınav kondisyonunu artırmak için soru çözümü ile geçirmek önemli. Fakat bunun çok aşırı yoğunlaşmadan, dinlenmeye ve kendine zaman ayırarak yapılması gerekiyor” dedi.

‘Mukayeseden uzak durun’

Öğrencilerin psikolojik olarak zihnini ve düşüncelerini sınava nasıl hazırladığının da başarıda önemli bir paya sahip olduğuna dikkat çeken Ersöz, “Psikolojik hazırlık için başarının kişisel olduğu asla unutulmamalı. Burada en önemli nokta kendi merkezinde kalabilmek. Bundan da kastım öğrencilerin kendi hayallerine ve hedeflerine odaklanmaları başkaları ile mukayeseden uzak durmaları. Yine tüm iletişiminizde stres yapacak ve can sıkacak her tür çatışmadan uzak durmaya çalışmanızda fayda var” diye konuştu.

‘Stresli sohbetlere girmeyin’

Fiziksel hazırlık için de uyku ve beslenmeye dikkat edilmesi, arada yürüyüşler yapılması gerektiğini öneren Ersöz, “Olası kazalara sebebiyet vermemek için ağır ve riskli fiziksel aktivitelerden uzak durulmalı. Son gün ise rahatlamaya zaman ayırarak ve sınavla ilgili stresli sohbetlerden uzak durarak geçirilmeli” ifadelerini kullandı.

Ailelere büyük görev düşüyor

Ailelerin çocukların psikolojik hazırlığına katkı sağlayacak en önemli öğe olduğunu kaydeden Ersöz, “Ailelerin bu bir hafta içinde öğrencilerle onların motivasyonuna katkı sağlayacak bir iletişim içerisinde olmaları çok önemli. Güven veren, çaba ve emeklerini hatırlatan, cesaretlerini artırıcı konuşmalar yapmaları ve uzlaşmacı bir ortam sağlamaları, öğrencilere kendilerini iyi hissetmelerinde büyük katkı sağlayacaktır. Böylece motivasyonları ve dolayısıyla sınav başarıları artacaktır. Yine bu son hafta aileler çocuklarını başkaları ile karşılaştırmamalı veya onların geçmişe yönelik çalışma performansları ile ilgili olumsuz değerlendirmeler yapmamalılar. Pişmanlık yapabilecek her türlü olumsuz söylemlerden uzak durulmalı. Aksi takdirde bu yaklaşım başarı potansiyelini azaltır” dedi.