Türkiye bir deprem ülkesi ve bu gerçek zaman zaman kendini hissettiriyor. Peki, deprem mi oldu?

Son depremler güncel | Deprem mi oldu?

Kandilli Rasathanesi 22.14'te Kahramanmaraş’ta 3.7 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını duyurdu.

Deprem nedir?

Deprem, yer sarsıntısı, seizma veya halk arasında zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Sismik aktivite ile kastedilen meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür.