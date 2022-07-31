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Yaşam Son depremler güncel | Deprem mi oldu?
Yaşam

Son depremler güncel | Deprem mi oldu?

Vatandaşlar sık sık güncel depremleri araştırıyor. Son olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem paylaşımlarında bulundu. Peki, deprem nerede ne zaman oldu?

Yeniakit Publisher
2022-07-31 00:06:00 -
Son depremler güncel | Deprem mi oldu?

Türkiye bir deprem ülkesi ve bu gerçek zaman zaman kendini hissettiriyor. Peki, deprem mi oldu?

Son depremler güncel | Deprem mi oldu?

Kandilli Rasathanesi 22.14'te Kahramanmaraş’ta 3.7 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını duyurdu.

Deprem nedir?

Deprem, yer sarsıntısı, seizma veya halk arasında zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Sismik aktivite ile kastedilen meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür.

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