Son depremler 31 Ağustos Çarşamba | Ege'de kaç deprem yaşandı?
Ege'de yaşayanlar 31 Ağustos Çarşamba günü peş peşe yaşanan depremlerle sarsıldı. Peki, deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde yaşandı? Son depremler listesi:
Ege Denizi'nde bugün peş peşe depremler meydana geldi. Peki, son deprem ne zaman oldu, can mal kaybı var mı?
Son depremler 31 Ağustos Çarşamba | Ege'de kaç deprem yaşandı?
31 Ağustos Çarşamba günü Ege'de peş peşe depremler meydana geldi. Son depremin 17.02'de kaydedildiği açıklandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 17.02'de meydana gelen sarsıntının, 6,7 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi. Depremin, Aydın'ın Kuşadası ilçesine uzaklığı 17,25 kilometre olarak belirlendi.