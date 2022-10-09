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Gündem Son dakika...MİT'ten Gara'da nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu öldürüldü
Gündem

Son dakika...MİT'ten Gara'da nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu öldürüldü

MİT'ten Gara'da nokta operasyon... MİT, PKK'nın Gara Sağlık Komitesi Sorumlusu Ökkeş Deveri'yi etkisiz hale getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-09 10:01:00 - 2022-10-09 10:07:32
Son dakika...MİT'ten Gara'da nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sağlık komitesi sorumlusu Kendal Pirsus kod adlı Ökkeş Deveri ile koruması etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terörist Deveri, üniversitede sağlık eğitimi aldığı yıllarda örgütün şehir yapılanmasında görevler yaptı.

2010'da PKK'nın kırsal kadrolarına katıldı

Eğitimini yarıda bırakarak 2010'da terör örgütü PKK'nın kırsal kadrolarına katılan Deveri, Kandil'e geçti, terörist faaliyetlerini Zap, Metina, Hakurk bölgelerinde sürdürdü.

Terörist Deveri, örgüt yönetimi tarafından 2021'de Irak'ın kuzeyindeki Gara'da sözde sağlık komitesi sorumlusu olarak görevlendirildi.

Gara operasyonunda öldürüldü

MİT mensuplarınca takibe alınan Deveri ve sözde PKK özel güç mensubu Kemal Pir kod adlı koruması Kayhan Kartal, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

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