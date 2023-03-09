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Gündem Son dakika... Türkiye ile Yunanistan arasında kritik görüşme
Gündem

Son dakika... Türkiye ile Yunanistan arasında kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 18:02:00 - 2023-03-09 18:18:51
Son dakika... Türkiye ile Yunanistan arasında kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunan mevkidaşı Nikolaos Panagiotopoulos ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Panagiotopoulos, depremler nedeniyle başsağlığı dileklerini yineledi.

Bakan Akar dayanışma için teşekkür etti

Bakan Akar ise Yunanistan’da çok sayıda insanın hayatını kaybettiği tren kazası ile ilgili taziye dileklerini bir kez daha iletti. Akar, ayrıca büyük yıkıma neden olan ve cumhuriyet tarihinin en büyük felaketleri arasında yer alan 6 Şubat depremleri nedeniyle Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos’un gönderdiği taziye mesajı ve Yunanistan’ın gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.

İkili ilişkileri geliştirmede mutabık kalındı

Yapıcı ve olumlu bir havada geçen telefon görüşmesinde iki bakan, komşu iki ülke arasında iyi komşuluk ilişkilerine dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.
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