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Spor SON DAKİKA! Trabzonspor-Konyaspor maçının hakemi kim?
Spor

SON DAKİKA! Trabzonspor-Konyaspor maçının hakemi kim?

Trabzonspor-Konyaspor maçı hakemi belli oldu mu? Süper Lig’e verilen ara dönemin ardından maçlar kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig25. hafta maçları bugün oynanacak maçlar ile başlayacak. Lider Trabzonspor adım adım şampiyonluğa yaklaşırken, Süper Lig 25. haftasında Konyaspor’u misafir edecek. Peki Trabzonspor-Konyaspor maçı hakemi kim? Trabzonspor-Konyaspor maçını kim yönetecek? İşte Süper Lig 25. hafta maçların hakemleri...

Yeniakit Publisher
2022-02-11 11:00:00 - 2022-02-11 11:04:28
SON DAKİKA! Trabzonspor-Konyaspor maçının hakemi kim?

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale çıkan Fırtına, Avcı yönetiminde istatistikleri parçalıyor. Şimdi gözler pazar günkü Konya maçına çevrildi. Süper Lig'de 25. hafta hakemleri açıklandı. Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Konyaspor karşılaşmasını Mete Kalkavan yönetecek.

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İşte Süper Lig'in 25. haftasında 12-14 Şubat tarihlerinde oynanacak maçların hakemleri:

16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK: Cüneyt Çakır

16.00 GZT Giresunspor-Fenerbahçe: Zorbay Küçük

19.00 Galatasaray-Yukatel Kayserispor: Sarper Barış Saka

13 Şubat Pazar günü oynanacak maçların hakemleri

13.30 Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

19.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor: Mete Kalkavan

14 Şubat Pazartesi oynanacak maçların hakemleri

20.00 Atakaş Hatayspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan

20.00 Adana Demirspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

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