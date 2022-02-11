SON DAKİKA! Trabzonspor-Konyaspor maçının hakemi kim?
Trabzonspor-Konyaspor maçı hakemi belli oldu mu? Süper Lig’e verilen ara dönemin ardından maçlar kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig25. hafta maçları bugün oynanacak maçlar ile başlayacak. Lider Trabzonspor adım adım şampiyonluğa yaklaşırken, Süper Lig 25. haftasında Konyaspor’u misafir edecek. Peki Trabzonspor-Konyaspor maçı hakemi kim? Trabzonspor-Konyaspor maçını kim yönetecek? İşte Süper Lig 25. hafta maçların hakemleri...
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale çıkan Fırtına, Avcı yönetiminde istatistikleri parçalıyor. Şimdi gözler pazar günkü Konya maçına çevrildi. Süper Lig'de 25. hafta hakemleri açıklandı. Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Konyaspor karşılaşmasını Mete Kalkavan yönetecek.
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İşte Süper Lig'in 25. haftasında 12-14 Şubat tarihlerinde oynanacak maçların hakemleri:
16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK: Cüneyt Çakır
16.00 GZT Giresunspor-Fenerbahçe: Zorbay Küçük
19.00 Galatasaray-Yukatel Kayserispor: Sarper Barış Saka
13 Şubat Pazar günü oynanacak maçların hakemleri
13.30 Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
19.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor: Mete Kalkavan
14 Şubat Pazartesi oynanacak maçların hakemleri
20.00 Atakaş Hatayspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan
20.00 Adana Demirspor-Beşiktaş: Ali Şansalan