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Gündem Son dakika! TBMM'de kabul edildi... Sözleşmeli akademik personele kadro müjdesi
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Son dakika! TBMM'de kabul edildi... Sözleşmeli akademik personele kadro müjdesi

Sözleşmeli akademik personele kadro verilmesini ve MİT bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulmasını düzenleyen teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-02 22:23:00 - 2023-02-02 22:27:55
Son dakika! TBMM'de kabul edildi... Sözleşmeli akademik personele kadro müjdesi

YÖK Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeye göre, üniversitelerde 50/d statüsü ile çalışan sözleşmeli personel kadroya geçebilecek. MİT bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulacak.

Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik yapan düzenlemenin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda tamamlandı. Teklif oy çokluğu ile kabul edilerek yasalaştı.
Düzenlemeye göre, üniversitelerde 50/d statüsü ile çalışan sözleşmeli personel, gerekli şartları taşımaları halinde 33/a statüsünde kadroya geçebilecek.
Ayrıca, MİT bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulacak.

Teklif, disiplin cezalarına yeni düzenleme de getiriyor. Buna göre, disiplin suçunu oluşturan fiil sebebiyle doğrudan mağdur olan kişiye soruşturma kararına itiraz hakkı tanınacak.

 

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