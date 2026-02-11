  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Mustafa Çiftçi'nin mest eden Kur'an tilaveti! 11 Şubat 1995: İsmet Kasumoviç'in vefatı (Boşnak asıllı âlim) Maduro yıllarca engellemişti: Venezuela Petrolü İsrail’e akacak! Kolombiya’da suikast gölgesinde helikopter uçuşu! Gustavo Petro Karayipler'de "ölüm rotasından" son anda döndü Okulda silahlı katliam! 10 kişi hayatını kaybetti 11 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi İran'a yeni bir tehdit daha! 'Yenidoğan ölümlerini araştıran Meclis komisyonu raporu yetersiz!' Medeniyetsiz Batı'nın insan hakları maskesi düştü! ChatGPT'de Reklam Dönemi Başlıyor: OpenAI Ücretsiz Kullanıcılar İçin Düğmeye Bastı!
Siyaset Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP’lileri panikletti! CHP’den Akın Gürlek’in bakanlığına çirkin tepkiler!
Siyaset

Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP’lileri panikletti! CHP’den Akın Gürlek’in bakanlığına çirkin tepkiler!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP’lileri panikletti! CHP’den Akın Gürlek’in bakanlığına çirkin tepkiler!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak CHP’li belediye başkanlarının hırsızlıklarını yargıya taşıyan Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP’lilerin kimyasını bozdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak suçlulara karşı amansız mücadele veren, CHP’li eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluklarının ve usulsüzlüklerinin üzerine giderek yargılanmasını sağlayan ve “Ekosistem” içindeki belediye başkanı ve bürokratları yargı önüne çıkaran Akın Gürlek’in Adalet Bakanlığı makamına atanması, CHP’lileri panikletti.

“DEFALARCA HSK’YA ŞİKAYETTE BULUNDUĞUMUZ BAŞSAVCI, ADALET BAKANI/HSK BAŞKANI OLDU!”

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın: “Hakkında defalarca HSK’ya şikayette bulunduğumuz Başsavcı, Adalet Bakanı/HSK Başkanı oldu. Bu başvuruları değerlendirmeyen, kritik davalarda doğal hakim ilkesi aleyhine hakim değişiklikleri yapan HSK Başkanı/Adalet Bakan yerinden oldu. Şimdi kim ‘TR bir hukuk devletidir’ diyecek?” ifadeleriyle Gürlek’in Adalet Bakanı olmasına tepki gösterdi.

 

EMİR, GÜRLEK’İN DOKUNULMAZLIK İÇİN BAKAN OLDUĞUNU SAVUNDU!

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise, “Milli iradeye yargı eliyle darbe yapmaya kalkışıp dokunulmazlık zırhının arkasına saklanacaksınız ve kendinizi kurtaracağınızı sanacaksınız. Yok öyle yağma!” diye yazdı.

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek kimdir? İşte kariyeri, eğitimi ve merak edilen tüm detaylar! Türkiye’nin hukuk gündeminde fırtınalar estiren isim artık kabinede
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek kimdir? İşte kariyeri, eğitimi ve merak edilen tüm detaylar! Türkiye’nin hukuk gündeminde fırtınalar estiren isim artık kabinede

Gündem

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek kimdir? İşte kariyeri, eğitimi ve merak edilen tüm detaylar! Türkiye’nin hukuk gündeminde fırtınalar estiren isim artık kabinede

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Millet

Napcanız lan hadi yapın da görelim. Reisim iki dağ gibi adamı kabineye aldı, maşallah, hayırlı mubarek olsun.

Abdullah

Bu kafalar daha çok bekler. Bunlar rüyasında bile iktidar olamazlar
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23