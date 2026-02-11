Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP’lileri panikletti! CHP’den Akın Gürlek’in bakanlığına çirkin tepkiler!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak suçlulara karşı amansız mücadele veren, CHP’li eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluklarının ve usulsüzlüklerinin üzerine giderek yargılanmasını sağlayan ve “Ekosistem” içindeki belediye başkanı ve bürokratları yargı önüne çıkaran Akın Gürlek’in Adalet Bakanlığı makamına atanması, CHP’lileri panikletti.

“DEFALARCA HSK’YA ŞİKAYETTE BULUNDUĞUMUZ BAŞSAVCI, ADALET BAKANI/HSK BAŞKANI OLDU!”

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın: “Hakkında defalarca HSK’ya şikayette bulunduğumuz Başsavcı, Adalet Bakanı/HSK Başkanı oldu. Bu başvuruları değerlendirmeyen, kritik davalarda doğal hakim ilkesi aleyhine hakim değişiklikleri yapan HSK Başkanı/Adalet Bakan yerinden oldu. Şimdi kim ‘TR bir hukuk devletidir’ diyecek?” ifadeleriyle Gürlek’in Adalet Bakanı olmasına tepki gösterdi.

EMİR, GÜRLEK’İN DOKUNULMAZLIK İÇİN BAKAN OLDUĞUNU SAVUNDU!

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise, “Milli iradeye yargı eliyle darbe yapmaya kalkışıp dokunulmazlık zırhının arkasına saklanacaksınız ve kendinizi kurtaracağınızı sanacaksınız. Yok öyle yağma!” diye yazdı.