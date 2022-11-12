Son dakika sigaraya zam geldi! Yeni sigara zammı! Hangi sigaraya zam geldi? Sigara zam listesi: 2022 sigara fiyatları

Sigaraya zam, yarın sigara fiyatları böyle!

Yılbaşından beri 8 TL zamlanan sigara fiyatlarına 15 Ekim itibarıyla 2 TL zam gelmişti. Sosyal medyada sigaraya zam geleceği iddiaları gündeme geldi. Sigara fiyatları 2022 güncel listesi bir kez zamlandı… JTİ grubu sigara fiyatları listesi yarın itibariyle zamlı fiyatlarla satılacak. Peki, Camel sigara fiyatı ne kadar? Winston sigara ne kadar? Winston Dark Blue fiyatı kaç para? İşte zamlı JTİ sigara fiyatları listesi…

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Sigara zammı konusu, sosyal medyada yer alan iddiaların ardından gündeme geldi. Konuya ilişkin Özgür Aybaş ve Erol Dündar'dan resmi bir açıklama gelmedi.

12 Kasım 2022 güncel sigara fiyatları listesi..

Sigara fiyatları son aylarda gelen zamlarla tiryakileri merak ediyor. Zamlanan sigara fiyatı bu kez JTİ grubu sigara markaları oldu. Gelen listeye göre Camel sigara, Winston Slender sigara, Winston sigara, Winston Dark Blue sigara zamlandı.

EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

milligazete'de yer alan habere göre; Zamlı sigara fiyatları listesine göre, Camel sigara fiyatı 12 Kasım’dan itibaren 30 TL oldu. Camel Slender sigara fiyatı ise 29,5 TL oldu. Winston sigara fiyatı da 31 TL’den satılacak. Winston Dark Blue fiyatı ise 30 liradan satılacak.

12 Kasım2022 zamlı sigara fiyatları listesi şöyle;

Son sigara zammının ardından Japan Tobacco International (JTI) grubunda en düşük sigara fiyatı 27,5 TL'den 29,5 TL'ye yükselirken, en yüksek sigara fiyatı 48 TL'yi gördü.

Sigara İçmenin Vücudunuza Verdiği Zarar FAZLADIR.

Sigara içerek;

Sigara içmek kansere, kalp hastalığına, felce, akciğer hastalıklarına, diyabete ve amfizem, kronik bronşit içeren kronik obstrüktif akciğer hastalığına (KOAH) neden olur.Sigara dumanına pasif maruziyet de akciğer kanserine yakalanma riskini artırır.

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