Dolar ne kadar oldu? Anlık, güncel 12 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram altın, çeyrek, yarım altın, tam altın kaç TL?

Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durum, ons değerinde yaşanan gelişemelerle birlikte değişim gösteriyor. Kasım ayı FED faiz kararının ardından son ayların dip seviyesi gözlemleyen ons altın fiyatı, ABD enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2022 yılının zirvesini gördü. Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? Piyasalar altın ve doların hareketlenmeler var. 12 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

Enflasyondan korunmak için en temel yatırım araçlarından olan altında değişimler yaşanıyor. Piyasalar altın ve doların hareketlenmesine odaklanmış durumda. Fed’in faiz artışlarını düşüreceği beklentisiyle altının ons fiyatı bir haftada yüzde 5.41 artarak 1.772 doları görürken, gram altın da yüzde 5.61’lik artışla 1.054 TL’ye çıkarak yeni bir rekora imza attı. Altının ons fiyatı bir haftada dolar artışı gözüktü. Gram altında rekor seviye görüldü. Türkiye'nin altın ithalatı 63 ayın zirvesine çıkarken, uzmanlar yastık altına işaret etti.

12 KASIM 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ABD Doları: 18,53 (Alış) - 18,56 (Satış)

EURO: 19,20 (Alış) - 19,24 (Satış)

STERLİN: 21,90 (Alış) - 22,01 (Satış)

1 DOLAR = 18,53 TL

GRAM ALTIN FİYATLARI 12 KASIM 2022

Gram altın fiyatları 12 Kasım Cumartesi günü saat 07:30'da kaydedilen güncel verilere göre 1.053,96 lira alış ve 1.054,17 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

12 KASIM ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları 12 Kasım günü kaydedilen verilere göre 1.686,33 lira alış ve 1.723,57 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.770,72

1.771,75

YARIM ALTIN FİYATI

3.362,12

3.447,14

ATA ALTIN FİYATI

6.967,48

7.140,83

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

6.745,32

6.873,20

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.691,00

Çeyrek altın satış: 1.739,00

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

580,45

692,10

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

957,48

1.019,23

ABD’de yıllık enflasyonun tahminlerin altında gelerek yüzde 7.75’e gerilemesiyle birlikte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artış hızını düşüreceği beklentisi, altın fiyatlarındaki yükselişi hızlandırdı. Enflasyondaki düşüşle birlikte bu hafta dolar endeksi gerilerken, altın fiyatları da son 2.5 yılın en iyi haftalık performansını yakaladı.

Haftaya 1681 dolar seviyesinden başlayan ons altın, bugün yüzde 5.41 artarak 1.772 doları gördü. Gram altında da 998 liradan başladığı haftayı yüzde 5.61’lik artışla 1054 TL’den tamamladı.

İslam Memiş, gram altın, dolar, gram gümüş için yeni açıklamalar yapmaya devam ediyor. Videosunda yorumlarının yatırım tavsiyesi olmadığını vurgulayan İslam Memiş; gram altın, dolar, borsa, euro ve kritik verileri değerlendirdi! Dikkat çeken tahminler geldi. DEVAMI İÇİN→ İslam Memiş son dakika yatırım tavsiyesi verdi! 'Elinizdeki altını satmayın' diye uyarmıştı! Altın fiyatlarındaki yeni seviyeyi açıkladı→ TIKLAYINIZ