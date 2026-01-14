  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstanbul'da gıda güvenliğine yeni önlemler: İşletmelere kamera, seyyar satılıcılara izin şartı, ilaçlamaya sıkı denetim! İran’ı bırak ABD’ye bak Los Angeles sokakları alev alev! Maganda İETT şoförü İstanbul'u şok etti: Trafiği durdurup camdan kavgaya uçtu İdama buradan başlayın! Huzurevindeki vahşette yeni gelişme Suriye'de şer ittifakı deşifre oldu: Katil ESAD artıkları PKK/SDG saflarına katıldı AKOM gün verdi: İstanbul’a kar geri dönüyor! Uzak Şehir adlı kültür-gelenek düşmanı dizide büyük skandal: Alkollü sahnede çocuk ve başörtülü kadınlar! AK Partili Başkandan CHP Lideri Özel’e fena kapak! 'İç dünyalarındaki karmaşayı bu komik iddialarla örtemezler' En büyük korkuları Mehmetcik! SDG: Suriye askerlerini Türkiye elimizden kurtardı! Rejim bahane hedefleri petrol
Gündem Son dakika! Avukat Rezan Epözdemir'e tahliye kararı
Gündem

Son dakika! Avukat Rezan Epözdemir'e tahliye kararı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Son dakika! Avukat Rezan Epözdemir'e tahliye kararı

Rüşvet suçlamasıyla 5 ay önce tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı verildi. Epözdemir hakkında Ekim 2025'te hazırlanan iddianamede 12 yıla kadar hapis talep edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos günü "rüşvet, FETÖ'ye yardım ve casusluk" suçlamalarıyla gözaltına alınan Avukat Rezan Epözdemir, 14 Ağustos'ta "rüşvet" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Yaklaşık 5 aydır cezaevinde olan Epözdemir hakkında bugün tahliye kararı verildi.

12 YIL HAPSİ İSTENİYORDU

Münevver Karabulut, Pınar Gültekin ve Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti gibi kamuoyunun yakından takip ettiği davalara da bakan Epözdemir hakkında Ekim 2025'te hazırlanan iddianamede, "rüşvete aracılık etmek" suçundan dört yıldan 12 yıla kadar hapsi istenmişti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23