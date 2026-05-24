Son dakika! Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu heyeti görüşecek!
Kılıçdaroğlu'nun avukatı emniyete “gereğini yapın” diye başvuruda bulundu. Polis tahliye için genel merkezde. Gergin bekleyiş devam ederken Özel ile Kılıçdaroğlu görüştü. Tarafların belirledikleri heyet saat 14.00'te görüşecek.
Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun heyetleri saat 14.00'te görüşecek. Görüşmede gündem maddesinin CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine yönelik olaylar ile 'kurultay tarihi' için pazarlıklar olması bekleniyor. Toplantıya Özel'i temsilen Suat Özçağdaş ve Murat Emir, Kılıçdaroğlu'nu temsilen ise Orhan Sarıbal ve Mahir Polat katılacak.
'HEYETLER GÖRÜŞECEK' İDDİASINA YALANLAMA
Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun heyetlerinin saat 14.00'te görüşeceği iddia edilmişti. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, görüşme iddialarını yalanladı.