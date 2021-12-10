Son dakika olarak duyurdular: O ülke Türkiye'den 8 SİHA aldı

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında 10 milyar dolarlık anlaşmaya imza atılmıştı. Rus medyasında yer alan haberlere göre, BAE, Türkiye'den 8 adet Bayraktar TB2 SİHA sipariş etti. BAE'ye ait bir kargo uçağı da bu kapsamda Türkiye'ye geldi.

Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye gelmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da bir görüşme gerçekleştirmişti.

"BAE sipariş verdi"

Rus medyasında yer alan haberlere göre, bu gelişme sonrası BAE, Türkiye'den 8 adet Bayraktar TB2 SİHA siparişi verdi. Rus yayın organlarının iddialarına göre, bu kapsamda BAE'li yetkililer bir kargo uçağıyla Türkiye'ye geldi.