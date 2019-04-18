Son dakika okul tatil haberleri MEB okullar ne zaman kapanacak 2019

Okullarda yaz tatilinin yaklaşmasının heyecanı var. Okullar 14 Haziran 2019 tarihinde kapanacak. 2019-2020 eğitim öğretim yılı kapsamında okullar 16 Eylül 2019 tarihinde açılacak. Peki yaz tatili ne kadar olacak? Öğrenciler ne kadar tatil yapacak? Okullardaki tatil süreleri kısalacak mı, uzayacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan son dakika tatil açıklaması geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların tatil programlarında yapılması planlanan değişikliklere ilişkin bölgelere göre tatilin söz konusu olabileceğini belirterek, "Bu konuyla ilgili kısa zamanda bir açıklama yapacağız. Bunu Kültür ve Turizm Bakanlığımızla da başka kurumlarla da görüştük. Tatillerin düzenlemesi, araya küçük tatiller koymakla ilgili bir açıklamamız olacak." dedi. Bakan Selçuk, CNN Türk'te "Buket Aydın ile 40" programına katılarak, eğitim gündemine ilişkin soruları cevapladı.

Okullarda bölgesel tatil ne demek?

MEB Bakanı Ziya Selçuk, "Okulların tatil programıyla ilgili bir değişiklik yapılacak mı? Bölgelere göre tatil düzenlemesi mümkün mü?" sorusu üzerine, bölgelere göre tatilin şu anki mevzuatla da mümkün olabileceğini ifade etti. Tatil süreleri konusundaki farklı uygulamalara, Türkiye'de özellikle doğudaki birçok ilde ağır kış şartlarına işaret eden Selçuk, şunları kaydetti: "Biz bu tek tip anlayışımızdan kaynaklanan neden dolayısıyla, bölgesel tedbir almakta biraz zorlanıyoruz. Aslında sayın valilerin denetiminde bu konu. Fakat önümüzdeki süreçte bu konuyla ilgili kısa zamanda bir açıklama da yapacağız. Bunu Kültür ve Turizm Bakanlığımızla da başka kurumlarla da görüştük. Tatillerin düzenlemesi, araya küçük tatiller koymakla ilgili bir açıklamamız olacak. Fakat Türkiye birden bire hemen 200 gün, 220 gün olsun gibi bir hazırlığa henüz sahip değil. O, zaman içerisinde dikkate alınabilecek bir şey. Şu anda biz mevcudu ne kadar iyi yapabilirizin peşinde olmalıyız ve bu amaçla da bölgelere göre tatil olabilir, bunun önü açılabilir. Konuyla ilgili takvimi ilan ettiğimizde aslında sayın valilerin zaten yetkisinde olan bazı hususların çok daha işlevsel bir biçimde bölgesel olarak yapılması söz konusu olacak."