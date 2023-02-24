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Gündem Son dakika: NATO'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile mutabık kaldık
Gündem

Son dakika: NATO'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile mutabık kaldık

Son dakika haberleri... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında mart ortasında üçlü bir toplantı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile mutabık kaldıklarını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 12:59:00 - 2023-02-24 13:07:35
Son dakika: NATO'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile mutabık kaldık

Son dakika haberleri... Son dakika haberleri... Ukrayna Savaşı'nın birinci yıl dönümünde açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında mart ortasında üçlü bir toplantı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile mutabık kaldıklarını bildirdi.

Ayrıntılar gelecek...

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