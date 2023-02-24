Son dakika: NATO'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile mutabık kaldık
Son dakika haberleri... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında mart ortasında üçlü bir toplantı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile mutabık kaldıklarını bildirdi.
Son dakika haberleri... Son dakika haberleri... Ukrayna Savaşı'nın birinci yıl dönümünde açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında mart ortasında üçlü bir toplantı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile mutabık kaldıklarını bildirdi.
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