Son dakika: Muğla'da 3,7 büyüklüğünde deprem! Art arda iki deprem
Son dakika haberine göre: Muğla'nın Ula ilçesinde sabah saat 07.22'de meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki depremin hemen ardından bir deprem de Ege Denizi'nde saat 07:32'de meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4,7 olarak açıkladı.
Muğla'da deprem son dakika 2022: Yaşanan depreme ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verileri paylaşırken, depremin derinliği 7 km. olarak açıklandı.
MUĞLA'DA DEPREM
AFAD'dan yapılan açıklamada Muğla Ula'da saat 07.22 sıralarında 3.7 şiddetinde deprem meydana geldiği aktarıldı.
BİR AÇIKLAMA DA KANDİLLİ'DEN
Sabah saatlerindeki depreme ilişkin bir açıklama da Kandilli Rasathanesi'nden yapıldı. Kandilli'nin açıklamasına göre depremin büyüklüğü 3.6 olarak açıklanırken derinliği 4.7 km. olarak paylaşıldı.
EGE DENIZI'NDE 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
AFAD'dan gelen bilgisiye göre; Ege Denizi'nde saat 07:32'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI
Kandilli Rasathanesi deprem: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Son depremler için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp
AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI
Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:
https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler
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