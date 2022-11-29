Son dakika: Muğla'da 3,7 büyüklüğünde deprem! Art arda iki deprem

Muğla'da deprem son dakika 2022: Yaşanan depreme ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verileri paylaşırken, depremin derinliği 7 km. olarak açıklandı.

MUĞLA'DA DEPREM

AFAD'dan yapılan açıklamada Muğla Ula'da saat 07.22 sıralarında 3.7 şiddetinde deprem meydana geldiği aktarıldı.

BİR AÇIKLAMA DA KANDİLLİ'DEN

Sabah saatlerindeki depreme ilişkin bir açıklama da Kandilli Rasathanesi'nden yapıldı. Kandilli'nin açıklamasına göre depremin büyüklüğü 3.6 olarak açıklanırken derinliği 4.7 km. olarak paylaşıldı.

EGE DENIZI'NDE 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD'dan gelen bilgisiye göre; Ege Denizi'nde saat 07:32'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Kandilli Rasathanesi deprem: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler