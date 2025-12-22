Moskova’nın göbeğinde şiddetli patlama: Rus generale bombalı suikast!

  • İSTANBUL
Rusya'nın başkenti Moskova, yüksek rütbeli bir generali hedef alan suikast haberiyle sarsıldı. Seyir halindeki aracın patlatılması sonucu hayatını kaybeden Rus Tümgeneral Fanil Fanisovich Sarvarov, Rus ordusunun eğitim faaliyetlerinden sorumlu olduğu açıklandı.

Rusya'nın kalbi Moskova'da bugün öğle saatlerinde düzenlenen kanlı saldırı, dünya gündemine bomba gibi düştü. Şehir merkezinde seyir halindeki bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu, Rus ordusunda kilit rol oynayan Tümgeneral Fanil Fanisovich Sarvarov hayatını kaybetti.

Güvenlik kaynaklarından alınan ilk bilgilere göre; suikasta kurban giden generalin, Rus Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki stratejik eğitim faaliyetlerinin başında olduğu öğrenildi. Patlamanın şiddetiyle çevredeki araçlar ve binalar hasar görürken, Rus istihbarat birimleri ve terörle mücadele ekipleri bölgeyi kordon altına alarak geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

22 Aralık Pazartesi sabahı, Moskova'nın güneyindeki Orekhovo-Borisovo bölgesinde bir otoparkta bir araç patladı. Güçlü patlama, sürücünün aracı hareket ettirdiği sırada meydana geldi. Kurbanın, Rus askeri operasyonlarının planlanmasında görev alan yüksek rütbeli Rus Tümgeneral Fanil Fanisovich Sarvarov olduğu açıklandı. 

Patlama sabah saat 7 civarında meydana geldi. Görgü tanıklarına göre, araç patlamadan önce sadece birkaç metre yol almıştı. Patlama dalgası o kadar güçlüydü ki, en az yedi bitişik araca hasar verdi. Sürücü, parçalanmış metalin içinde sıkışıp kaldı; kurtarma ekipleri ve sağlık görevlileri olay yerinde suni solunum uygulandı ancak kurtarılamadı. 

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralanan kişinin, Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Operasyonel Hazırlık Dairesi Başkanı Tümgeneral Fanil Sarvarov olduğu öğrenildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tümgeneral Sarvarov'un suikast sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Ukrayna'daki askeri harekatlara katıldığı belirtilen Sarvarov'un Çeçenistan, Güney Osetya ve Suriye'deki çatışmalarda da yer aldığı kaydedildi.

