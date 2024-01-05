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Gündem Son dakika! MİT tarafından yakalanan İsrail casuslarıyla ilgili yeni gelişme
Gündem

Son dakika! MİT tarafından yakalanan İsrail casuslarıyla ilgili yeni gelişme

Yeniakit Publisher
2024-01-05 22:54:00 -
Son dakika! MİT tarafından yakalanan İsrail casuslarıyla ilgili yeni gelişme

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, İsrail adına casusluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 15'i tutuklandı.

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, İsrail gizli servisi Mossad'a çalıştıkları gerekçesi ile MİT ve emniyet unsurları tarafından çökertilen casus ağındaki 34 şüphelinin 15'i tutuklandı.

4 gün boyunca ifade verdiler

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan ve emniyette 4 gün ifadeleri alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine gönderildi.

15'i de tutuklandı

İsrail Çevrimiçi Operasyon Birimi adına faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 34 şüpheliden 26'sı, "siyasal veya askeri casusluk" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
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Gözaltına alınan şüphelilerden 15'i tutuklandı.

8 şüphelinin ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildiği öğrenildi.

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