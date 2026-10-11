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Gündem Son dakika! Manisa’da korkunç kaza! TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: En az 11 kişi ölü, 37 kişi yaralandı
Gündem

Son dakika! Manisa’da korkunç kaza! TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: En az 11 kişi ölü, 37 kişi yaralandı

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Son dakika! Manisa’da korkunç kaza! TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: En az 11 kişi ölü, 37 kişi yaralandı

Manisa'nın Akhisar ilçesi İstanbul Orhangazi-İzmir otoyolunda TIR ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen korkunç kazada 11 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.

Feci kaza İstanbul - Orhangazi - İzmir otoyolunun İzmir istikameti Manisa'nın Akhisar ilçesi Ballıca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. My World Tur otobüsü ile TIR çarpıştı. Kazanın etkisiyle yolcu otobüsü yan devrilirken TIR ise yoldan çıktı. 

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile ambulans ve otoyol jandarma trafik ekipleri sevk edildi.

Kazada 11 kişi hayatını kaybederken 37 kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de korkunç kazayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:  “Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 11 vatandaşımız vefat etmiş, 37 vatandaşımız yaralanmıştır."

"AFAD, emniyet, jandarma, itfaiye ve 112 Sağlık ekiplerimiz süratle olay yerine sevk edilerek müdahale çalışmalarına başlamıştır. Süreci bütün ilgili kurumlarımızla birlikte yakından takip ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü kaza ve felaketten muhafaza eylesin.”

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Allah rahmet etsin kalanlara şifa versin.
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