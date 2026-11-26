Kuveyt ordusu, ülke hava sahasında tespit edilen düşman insansız hava araçlarına (İHA) müdahale edildiğini, hayati öneme sahip bir tesise yönelik İran saldırısında düşen parçalar nedeniyle 4 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kuveyt ordusunun sanal medya hesabından yapılan açıklamada, silahlı kuvvetlerin ülke hava sahası içerisinde çok sayıda düşman insansız hava aracı (İHA) tespit ederek müdahalede bulunduğu bildirildi. Hayati öneme sahip bir tesisin hedef alındığı 'İran saldırısı' sonucunda düşen parçaların 4 kişinin yaralanmasına ve hasara yol açtığı aktarılan açıklamada, 1 Kuveyt, 2 İtalya ve 1 Pakistan vatandaşı olan yaralıların gerekli tedavilerinin yapılması için hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Kuveyt ordusunun operasyonel hazırlık düzeyinin en üst seviyede olduğunun vurgulandığı açıklamada, ülkenin egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını korumak amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alınacağı ifade edildi.

SUUDİ ARABİSTAN’DA ERKEN UYARI ALARMI

Bu arada Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Cazan bölgesinde erken uyarı sisteminin devreye girdiğini bildirdi.

Sivil Savunma Müdürlüğünün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Cazan'da erken uyarı sisteminin devreye girdiği belirtildi ve buralarda yaşayanlara olası tehlikelere karşı dikkatli olmaları ve resmi makamların talimatlarına uymaları tavsiye edildi.

Bölge halkından sakin kalmaları, en yakın güvenli kapalı alana sığınmaları ve tehlike geçene kadar bulundukları binadan ayrılmamaları istendi.

Platformdan daha sonra yapılan açıklamada, bölgedeki tehlikenin sona erdiği bildirildi.

İran destekli Husiler, hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırırken, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.