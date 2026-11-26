Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), bilgisayar korsanlarının hedefi oldu. Reuters, BBC Sport ve The Athletic'in gündeme taşıdığı siber saldırıyı doğrulayan FIFA, kuruma ait bazı kişisel ve ticari bilgilerin yasa dışı yollarla ele geçirildiğini duyurdu.

Olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması için harekete geçen FIFA yönetimi, güvenlik birimleri ve ilgili makamlarla koordineli çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

ÇALIŞANLARIN KİMLİĞİNE BÜRÜNDÜLER

Siber saldırının gerçekleştirilme yöntemi de dikkat çekti. FIFA'nın teknolojik altyapısındaki bir arızadan kaynaklanmadığı belirtilen veri sızıntısının, bilgisayar korsanlarının kurum personelinin kimliğine bürünmesiyle gerçekleştiği bildirildi.

Kendilerini "Handsome Boy Hacking Club" olarak adlandıran korsanlar, 19 Kasım'da sosyal medya platformu X üzerinden FIFA'ya ait olduğunu öne sürdükleri belgelerin ekran görüntülerini yayımlamıştı.

MALİ KAYITLARDAN YÖNETİCİLERİN ÖZEL BİLGİLERİNE KADAR...

Saldırıyı üstlenen grubun açıklamasına göre ele geçirilen dosyalar arasında kimlik ve göçmenlik belgeleri, mali kayıtlar, yöneticilere ilişkin bilgiler, hukuki belgeler ve FIFA'nın iç işleyişine ait gizli kayıtlar bulunuyor.

Bilgisayar korsanları 12 gigabayttan fazla veri çaldıklarını öne sürerken, Reuters'a bilgi veren bir kaynak, sızdırılan dosyaların FIFA'nın toplam verilerinin yüzde 0,1'inden daha azına karşılık geldiğini aktardı.

4,2 MİLYAR DOLARLIK PROJE DE GÜNDEME GELDİ

Siber saldırının, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun gelen tepkiler üzerine vazgeçtiği Dünya Kupası bağlantılı yatırım projesinin tartışıldığı bir döneme denk gelmesi de dikkat çekti.

FIFA'nın yüzde 20'lik hisse satışıyla 4,2 milyar dolara kadar gelir sağlamayı planladığı projeye ilişkin belgelerin ise saldırıdan etkilenmediği bildirildi.

Kişisel bilgilerin ele geçirilmesini ve yayımlanmasını ciddi bir mahremiyet ihlali olarak nitelendiren FIFA, saldırıdan kaç kişinin etkilendiğine ve sızdırılan belgelerin tam kapsamına ilişkin henüz açıklama yapmadı.