Son dakika... Kurtarma çalışması yapan ekipler enkazın altında kaldı!
Malatya'da arama kurtarma çalışması sırasında meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde ekipler enkaz altında kaldı.
Malatya'da hasarlı binada kurtarma çalışması yapan ekiplerin çalışması sırasında bina çöktü. Ekiplerin enkaz altında kaldığı öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Özalper Mahallesi'ndeki çöken binada arama kurtarma çalışması yürüten ekipler, hasarlı bir binadaki kişinin yardım talebi üzerine buraya geçti.
Ekipler enkaz altında kaldı
Ekiplerin kurtarma çalışması sırasında 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ekiplerin enkaz altında kalması üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.
Çalışmalar devam ediyor
AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmalarına arama kurtarma köpeği de katıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.