Başkan Erdoğan kabine toplantısının ardından konuştu: Terörün hiçbir çeşidini topraklarımızda görmek istemiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

3 Kasım 2002 seçimlerinin 23. sene-i devriyesini idrak ediyoruz. İktidardaki 23. yılımızı geride bıraktık. Çok partili demokrasi tarihimizde yeni bir rekora daha imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Girdiğimiz tüm seçimlerde desteğini ve duasını eksik etmeyen tüm ferdimize teşekkür ediyorum. Bundan 23 yıl önce milletimizin teveccühüne nasıl mazhar olduysak bugün de aynı gururu, heyecanı yaşıyoruz. Türk milletine hizmet sevdamız ilk günkü gibi sürüyor. Aşkla, şevkle milletimize hizmet üretmeye ve Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz. Büyüyen ve güçlenen Türkiye gerçeğine hem yurt içinde hem de yurt dışında bizzat şahitlik ettik.

Biz muhalefetin yeni genel başkana ilk başta şans tanımıştık. Göreve gelirken Türkiye partisi olacağız lafından umutlanmıştık. Maalesef bunun da arkasında duramadı. Özgür Özel kapı kapı gezip Türkiye'yi yurt dışında şikayet ediyor. Selefinin kötü geleneğini devam ettirdi. İki alkış almak, birkaç marjinal tipten destek koparmak için yüzyıllık partiyi hem de kendisini küçük düşürdü. Bu yolun yanlışlığını kendisinin de kısa sürede fark edeceğini inanıyorum.

Yüzyılın konut projesini başlattık. 81 ilde 500 bin konut yapacağız. Başvurular 10 Kasım'da, ilk teslimat da Mart 2027'de olacak. Şehirlerimizi mahalle konaklarıyla süsleyeceğiz.

Cumhuriyet tarihinin en başarılı projelerine imza atıyoruz. Hedefimiz 6 ay içinde 250 Altay tankını silahlı kuvvetlerin emrine vermektir. Kaan'ı da belirlediğimiz tarihte hava kuvvetlerimizin envanterine katacağız. Kaan kendi kategorisinde zirveyi zorlayacak. Eurofighter'da imzaları attık. Müttefiklerimizle kazan kazan politikası sürecek.

Türkiye'nin en büyük şehir parkını İstanbul'a kazandırdık. Millet bahçemiz afet toplanma alanı olacak.

2002'den itibaren en büyük atılımın yaşandığı sektörlerin başında turizm geliyor. TTurizm gelirlerinde de geçen seneye kıyasla iyi bir yerdeyiz. Turizm gelirlerimiz 61, 1 milyar dolara yükseldi.

Geçtiğimiz günlerde verilen Kartalkaya'daki otel yangını davasında verilen mahkeme kararları yüreklerdeki yangına su serpti.

Terörsüz Türkiye süreci ile bölge turizmi de şaha kalkacak. Terör tehdidinin kalıcı olarak bitmesiyle Doğu ve Güneydoğu çok farklı bir ivme yakalayacak. İstanbul kadar Diyarbakır kazanacak, Van kazanacak, Bitlis kazanacak. Kazanan 86 milyonun her bir mensubu olacak. Biz bu coğrafyanın bin yıllık sakinleri ve sahibiyiz. Son 40 yılda çok büyük acılar yaşadık, çok büyük bedeller ödedik. Terörün hiçbir çeşidini görmek istemiyoruz. Tarıma, sağlığa yani ekonomik kalkınmaya vermek istiyoruz. İstikbalin mutlu ve müreffeh günlerini birlikte inşa edeceğiz.

