İzmir'de provokasyona kalkışan Berna Laçin’e ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan soruşturma
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Berna Laçin’in sosyal medya hesabından yaptığı “İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!” şeklindeki paylaşım üzerine, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçu kapsamında soruşturma başlattı.
Sık sık dindar kesimi ve iktidarı hedef alan, provokatif çıkışlarıyla toplumun sinir uçlarıyla oynamaya yeltenen Berna Laçin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılmasını da hazmedemedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Berna Laçin’in sosyal medya hesabından yaptığı “İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!” şeklindeki paylaşım üzerine, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçu kapsamında soruşturma başlattı.
Laçin, Ekrem Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından da hastanelik olduğu videolarla gündeme gelmişti.