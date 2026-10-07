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Gündem İzmir'de provokasyona kalkışan Berna Laçin’e ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan soruşturma
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İzmir'de provokasyona kalkışan Berna Laçin’e ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan soruşturma

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İzmir'de provokasyona kalkışan Berna Laçin’e ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Berna Laçin’in sosyal medya hesabından yaptığı “İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!” şeklindeki paylaşım üzerine, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçu kapsamında soruşturma başlattı.

Sık sık dindar kesimi ve iktidarı hedef alan, provokatif çıkışlarıyla toplumun sinir uçlarıyla oynamaya yeltenen Berna Laçin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılmasını da hazmedemedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Berna Laçin’in sosyal medya hesabından yaptığı “İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!” şeklindeki paylaşım üzerine, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçu kapsamında soruşturma başlattı.

Laçin, Ekrem Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından da hastanelik olduğu videolarla gündeme gelmişti.  

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Yorumlar

Alı

Evet ısgal edıldı Berna gibi batının usagı olanlar tarafından onlarda bellıkı ardıllarını bıraktılar sımdı kendi kımlıgını hatırlamanın zamanı

Kanun maddesine bak

Beni kin düşmanlığa sevk etmedi. Hangi halkı sevk etmis belli mi.
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