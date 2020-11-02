Son dakika... İzmir depreminde müteahhitlerin de bulunduğu 9 kişiye gözaltı!

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binaların müteahhitleri ile fenni mesullerin aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

11 kişiden 9'u gözaltına alındı

İzmir'deki depremde yıkılan ve ağır hasar alan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili haklarında gözaltı kararı verilen 11 kişiden 9'u gözaltına alındı.

Depremde yıkılan ve ağır hasarlı olan binaları yapanlar hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidi Ş.A ile fenni mesul O.A, Cumhuriyet Sitesi B ve C bloklarının fenni mesulü E.İ, Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki market sahibi R.Y, market yapı sahibi M.Y. ile Yılmaz Erbek Apartmanı fenni mesulü N.B, Emrah Apartmanı fenni mesulü T.A, Doğanlar Apartmanı müteahhidi Ç.D. ile Rıza Bey Apartmanı müteahhidi H.H.Ö. gözaltına alındı.

Soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 2 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Fenni mesuller kimdir?

Yapı denetim kanunu çıkmadan önce fenni mesuller binayı denetlerdi. Bunlar mimar ve mühendisler olurdu. Binayı çizdikten sonra fenni mesullük alarak binayı yapı denetim adına kontrol ederlerdi.