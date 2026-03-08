Hamaney'in yerine gelecek kişi belli oldu! İsmi ne zaman açıklanacak?

28 Şubat 2026’da gerçekleşen saldırıların ardından 37 yıllık Hamaney dönemi resmen sona erdi. İran devlet televizyonunun ölümü doğrulamasının ardından ülkede ilan edilen 40 günlük yas sürerken, Uzmanlar Meclisi anayasanın 111. maddesini işleterek yeni lideri belirledi. Konsey Üyesi Ahmed Alam el-Hud, seçimin tamamlandığını teyit etse de, bölgedeki savaş durumu ve olası suikast riskleri nedeniyle yeni liderin kimliği açıklanmadı. Geçici olarak görevi devralan Ayetullah Ali Rıza Arafi’nin ardından koltuğa oturacak ismin, Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney olup olmadığı merak konusu.

İran Uzmanlar Meclisi üyesi Muhammed Mehdi Mirbakıri, ABD-İsrail saldırısında ölen dini lider Ali Hamaney’in yerine gelecek isme yönelik yaptığı açıklamada, "Liderlik konusunda neredeyse kesin bir uzlaşı sağlandı" dedi.

İran Dini Lideri Ali Hamaney’in ABD-İsrail iş birliğinde düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından yeni dini liderin belirlenmesine ilişkin tartışmalar sürüyor. Uzmanlar Meclisi üyesi ve Meşhed Cuma İmamı Ahmed Alemülhüda konuya ilişkin açıklamada bulundu. Alemülhüda, Uzmanlar Meclisi’nin yeni dini liderin kim olacağına henüz karar vermediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Anayasaya göre hiç kimsenin, hatta Uzmanlar Meclisi üyelerinin bile görüşlerini değiştirme hakkının bulunmadığını ifade eden Alemülhüda, "Şu anda Uzmanlar Meclisi Sekreterliği’nin sorumlusu Hüseyni Buşehri’dir ve Meclis’in kararını tebliğ etme ve kamuoyuna açıklama görevi kendisine aittir" ifadelerini kullandı.

"UZLAŞI SAĞLANDI"

Uzmanlar Meclisi üyesi Muhammed Mehdi Mirbakıri ise liderlik sürecine ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Liderlik konusunda neredeyse kesin bir uzlaşı sağlandı ve kayda değer bir çoğunluk oluştu. Ancak sürecin önündeki bazı engellerin de kaldırılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

28 Şubat 2026 (dün) sabah saatlerinde ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar sonrası gece saatlerinde İran devlet televizyonu ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'en öldüğünü doğrulanmıştı. Ülkede 40 günlük yas ilan edilirken, devlet dairelerinin de 7 gün çalışmayacağı belirtilmişti.

İRAN'DA DİNİ LİDER NASIL BELİRLENİYOR

Ülke Anayasa'nın 111. maddesine göre, liderin ölümü, istifası veya görevden alınması durumunda Uzmanlar Meclisi en kısa sürede yeni lideri belirlemek ve ilan etmekle yükümlüdür. Yeni lider belirleninceye kadar Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi'nin seçeceği Anayasayı Koruyucular Konseyi'nden, biri fakih olmak üzere üç kişiden oluşan kurul liderlik görevlerini geçici olarak üstlenir.

HAMANEY'İN OĞLU MÜCTEBA'NIN LİDER OLACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde, Uzmanlar Meclisi üyelerinin online toplantı yaptıkları ve Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in yeni lider olarak seçildiği iddiaları öne sürülmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da yeni lider olarak Mücteba Hamaney'in öne çıkmasının kabul edilemez olduğunu söylemişti.

Trump açıklamasında, "İran'da en olası halef Mücteba Hamaney ama bu kabul edilemez. Hamaney'in politikalarını devam ettirecek ve ABD'yi beş yıl sonra yeniden savaşa zorlayacak bir İran lideri istemiyorum." ifadelerini kullanmıştı.