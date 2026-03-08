  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş Akit’e konuştu: Vahdet bilinciyle hareket etmeliyiz İran'a petrol için çöktüklerini itiraf ettiler! Leş kargası ‘Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü’ davası: İlk duruşma yarın CHP’li belediyede yüzsüzlüğün böylesi! Beş parasız bıraktığı işçilerden faiziyle para istedi Boğazda yüzlerce gemi 'kör' oldu! Savunma Sanayiinde Dev Adım: Mete Yarar Çelik Kubbe için tarih verdi Hamaney'in yerine kim gelecek? Uzlaşı sağlandı Sünnilere ablukadan zihni propogandaya: "İrancılık-Şiacılık" fitnesinin perde arkası! Akaryakıta Savaş Zammı Kapıda: Devlet Vatandaşı Korumaya Aldı! Tahran’dan dünyayı titreten uyarı: Petrol puslukları tamamen kapanabilir!
Yerel O ilimizde bahar gelmedi! 107 yerleşim yerinin yolu kapandı
Yerel

O ilimizde bahar gelmedi! 107 yerleşim yerinin yolu kapandı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
O ilimizde bahar gelmedi! 107 yerleşim yerinin yolu kapandı

Batman’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde 107 yerleşim yerinin toplam 426 kilometrelik yolu ulaşıma kapandı.

Batman’da etkili olan yoğun kar yağışı sonrası çok sayıda köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

 

Kentte etkili olan yoğun kar yağışının ardından Gercüş ilçesinde 12 köy, Kozluk ilçesinde 11 köy ve 21 mezra ile Sason ilçesinde 29 köy ve 34 mezranın yolu olmak üzere toplamda 107 yerleşim yerinin 426 kilometrelik yolu kardan kapandı. İl ve İlçe Özel İdare ekipleri kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Yerel

Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Mart ayında karla mücadele! 216 yerleşim yerinin yolu kapandı
Mart ayında karla mücadele! 216 yerleşim yerinin yolu kapandı

Yerel

Mart ayında karla mücadele! 216 yerleşim yerinin yolu kapandı

O ilimizde yoğun kar! 145 köy yolu ulaşımı durdu
O ilimizde yoğun kar! 145 köy yolu ulaşımı durdu

Yerel

O ilimizde yoğun kar! 145 köy yolu ulaşımı durdu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23