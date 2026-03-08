CHP’li belediyede yüzsüzlüğün böylesi! Beş parasız bıraktığı işçilerden faiziyle para istedi

“Bu kadarı da olmaz” dedirtecek olay yıllardır CHP’nin yönettiği Karşıyaka Belediyesinde yaşandı. İzmir'de 5 yıldır maaşlarını düzensiz alan Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı KENT A.Ş. işçileri 8 aydır da maaş alamıyor. Günlerdir seslerini duyurmaya çalışan işçiler dün de sokağa çıkıp "Başkan maaşlarımızı ödemiyor" diye haykırdı. Genel-İş İzmir 10 No'lu Şube'nin çağrısıyla Karşıyaka Çarşısı'nda yapılan eylemde 'Alın terimiz gasp edilemez', 'KENT AŞ işçisi köle değildir' ve 'Direne direne kazanacağız' sloganları atıldı.

Sabah’tan Ceyhan Torlak’ın haberine göre, yapılan eylemde 5 yıldır tam maaş alınmadığına dikkat çekilirken, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat aylarına ait maaşların da ödenmediği vurgulandı. Ayrıca, iki yıl önceki toplu iş sözleşmesi (TİS) farklarının da yatırılmadığı belirtildi. Her bir işçinin yaklaşık 400 bin TL'lik alacağının bulunduğu kaydedildi.

Mağdur işçiler yaptıkları açıklamada, "Arkadaşlarımız borç batağında. Tefeciye düşen işçiler var. Bankalara faiz ödemekten bıktık. Arkadaşlarımız evinin geçimini sağlayabilmek için akşamları ikinci işte çalışıyor. Kiramızı ödeyemiyoruz. Kirasını ödeyemediği için ev sahibi ile davalık olan arkadaşlarımız çok. Evlerimizde huzur kalmadı. Yaşadığımız ekonomik sıkıntılardan dolayı boşanma aşamasına geldik.

Çocuklarımıza harçlık bile veremiyoruz. Yol parası bulamadığı için işe dahi gelemeyen arkadaşlarımız var. Artık bıçak kemiğe dayandı. Karşıyaka Belediyesi maaş ödemediği çalışanlarından belediyenin kreşine ödeme yapılmadığı için tutarı faiziyle geri istiyor" diye konuştu. İşçiler "Haftalık küçük ödemelerle geçinmeye zorlanıyoruz. Bizler parklarda, bahçelerde, sosyal tesislerde ve belediyenin her yerinde çalışan işçiler olarak sadece alın terimizin karşılığını istiyoruz. Karşıyaka halkından destek bekliyoruz" açıklamasını yaptı.