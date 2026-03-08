  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları! İki bakan Meclis’i bilgilendirecek Yer: İzmir! CHP beceremedi, halk kendi başının çaresine baktı Milyon dolarlık füzeler maketlere mi gitti? İran’ın "şişme" stratejisi gündemde! İran’dan İsrail’e ACEM OYUNU Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş Akit’e konuştu: Vahdet bilinciyle hareket etmeliyiz İran'a petrol için çöktüklerini itiraf ettiler! Leş kargası ‘Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü’ davası: İlk duruşma yarın CHP’li belediyede yüzsüzlüğün böylesi! Beş parasız bıraktığı işçilerden faiziyle para istedi Boğazda yüzlerce gemi 'kör' oldu! Savunma Sanayiinde Dev Adım: Mete Yarar Çelik Kubbe için tarih verdi Hamaney'in yerine kim gelecek? Uzlaşı sağlandı
Yerel Korkunç olay! Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle vurdu
Yerel

Korkunç olay! Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle vurdu

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Korkunç olay! Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle vurdu

Kan donduran olay Elazığ’da yaşandı. Maden ilçesinde A.K., oğlunu bıçaklayarak yaralayan Ertuğrul Koç’u (45) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Elazığ’da baba ile oğlunun karıştığı tartışma kanlı bitti. Olay, ilçeye bağlı Gezin köyünde meydana geldi. Lokanta işletmecisi A.K. ile Ertuğrul Koç arasında bir gün önce iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

 

Çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı. Dün akşam saatlerinde işletmesini kapattıktan sonra oğluyla birlikte eve gitmek için yola çıkan A.K.’nin aracı, Ertuğrul Koç tarafından kesilerek durduruldu. Çıkan tartışmada Koç, araçtan inen A.K.’nin oğlunu bıçaklayarak yaraladı. A.K. de araçta bulunan av tüfeğini alarak Koç’a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Koç’un hayatını kaybettiği belirlendi. Bıçaklanan kişi ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ertuğrul Koç’un cenazesi ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Şüpheli A.K. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Korkunç cinayet öncesi şüpheli para trafiği! Karanlık senaryo MASAK’a takıldı
Korkunç cinayet öncesi şüpheli para trafiği! Karanlık senaryo MASAK’a takıldı

Gündem

Korkunç cinayet öncesi şüpheli para trafiği! Karanlık senaryo MASAK’a takıldı

Herkesin bilip sustuğu yasak aşk cinayeti, miras paylaşılırken ortaya saçıldı
Herkesin bilip sustuğu yasak aşk cinayeti, miras paylaşılırken ortaya saçıldı

Gündem

Herkesin bilip sustuğu yasak aşk cinayeti, miras paylaşılırken ortaya saçıldı

10 sene önce işlenen çifte cinayeti çözdü İzmaritten katillere ulaştı
10 sene önce işlenen çifte cinayeti çözdü İzmaritten katillere ulaştı

Yerel

10 sene önce işlenen çifte cinayeti çözdü İzmaritten katillere ulaştı

Su isteme cinayetinde karar: 18 yıl hapis cezası
Su isteme cinayetinde karar: 18 yıl hapis cezası

Gündem

Su isteme cinayetinde karar: 18 yıl hapis cezası

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23