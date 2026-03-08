  • İSTANBUL
Arama çalışmaları yine sonuç vermedi! 12 yıldır bulunamayan iz

Malezya'nın, 12 yıldır kayıp olan ve içinde 239 kişinin bulunduğu Malezya Havayollarına ait "MH370" sefer sayılı uçak için Hint Okyanusu'nda yeniden başlattığı arama çalışmalarının sonuç vermediği belirtildi.

Bernama ajansının haberine göre, Malezya Ulaştırma Bakanlığına bağlı Hava Kazası Araştırma Bürosundan, "MH370" sefer sayılı uçağın 2025'te yeniden başlatılan arama çalışmalarına ilişkin açıklama yapıldı.

Kayıp Malezya uçağı için arama çalışmaları yeniden başlatıldı

Açıklamada, yıllardır kayıp olan uçağı yeniden arama operasyonunun Hint Okyanusu'nda 25-28 Mart 2025 ve 31 Aralık 2025-23 Ocak 2026 dönemlerinde iki aşamalı yürütüldüğü belirtildi.

Okyanus yatağında yaklaşık 7 bin 571 kilometrekarelik bir alanda toplam 28 gün süren arama çalışmalarının bazen olumsuz hava koşulları nedeniyle aksadığı ifade edilen açıklamada, arama faaliyetlerinin uçak enkazının konumunu doğrulayacak herhangi bir sonuç vermediği kaydedildi.

 

Kayıp "MH370"

"MH370" sefer sayılı Malezya Havayolları uçağı, 8 Mart 2014'te Malezya'nın Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'ndan Çin'in başkenti Pekin'e gitmek için havalanmış, uçakla en son kalkıştan 38 dakika sonra iletişim kurulmuştu.

Planlanan rotadan batıya saparak rotasından çıktığı ordu radarlarına takılan uçağın, Hint Okyanusu'nun güneyine doğru uçtuğu bazı radar kayıtlarına yansımıştı.

Uçağın 227 yolcu ve 12 mürettebatla Güney Hint Okyanusu'nda düştüğü tahmin edilen noktalarda yapılan arama çalışması, "havacılık tarihinin en pahalı arama-kurtarma faaliyeti" olmuştu. Ancak bir kısmı "MH370"e ait olduğu düşünülen uçak parçaları dışında uçağa ait hiçbir iz bulunamamıştı.

