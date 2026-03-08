2 milyon TL'nin altında çok az kaldı: İşte en ucuz SUV otomobiller!
SUV otomobil satışları artış göstermeye devam ediyor.
Markaların Mart ayı fiyat listelerini açıklamasıyla birlikte en ucuz SUV modelleri de belli oldu.
İŞTE TÜRKİYE’DE 2 MİLYON TL ALTINA SATILAN EN UCUZ SUV MODELLERİ…
TOYOTA C-HR — 1.999.000 TL
KİA STONİC — 1.999.000 TL (2025 model)
SUZUKİ VİTARA HİBRİT — 1.999.000 TL
OPEL MOKKA — 1.988.000 TL
FİAT 600E — 1.969.900 TL (2025 model)
FORD PUMA GEN-E — 1.900.100 TL (2025 model)
SEAT ARONA — 1.876.000 TL
TOGG T10X — 1.870.000 TL
SKODA KAMİQ — 1.861.400 TL
OPEL FRONTERA ELEKTRİK — 1.857.000 TL
KİA XCEED — 1.840.000 TL/ derleyen: haber7
