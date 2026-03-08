  • İSTANBUL
Giriş Tarihi:

2 milyon TL'nin altında çok az kaldı: İşte en ucuz SUV otomobiller!

SUV otomobil satışları artış göstermeye devam ediyor.

#1
Foto - 2 milyon TL'nin altında çok az kaldı: İşte en ucuz SUV otomobiller!

Markaların Mart ayı fiyat listelerini açıklamasıyla birlikte en ucuz SUV modelleri de belli oldu.

#2
Foto - 2 milyon TL'nin altında çok az kaldı: İşte en ucuz SUV otomobiller!

İŞTE TÜRKİYE’DE 2 MİLYON TL ALTINA SATILAN EN UCUZ SUV MODELLERİ…

#3
Foto - 2 milyon TL'nin altında çok az kaldı: İşte en ucuz SUV otomobiller!

TOYOTA C-HR — 1.999.000 TL

#4
Foto - 2 milyon TL'nin altında çok az kaldı: İşte en ucuz SUV otomobiller!

KİA STONİC — 1.999.000 TL (2025 model)

#5
Foto - 2 milyon TL'nin altında çok az kaldı: İşte en ucuz SUV otomobiller!

SUZUKİ VİTARA HİBRİT — 1.999.000 TL

#6
Foto - 2 milyon TL'nin altında çok az kaldı: İşte en ucuz SUV otomobiller!

OPEL MOKKA — 1.988.000 TL

#7
Foto - 2 milyon TL'nin altında çok az kaldı: İşte en ucuz SUV otomobiller!

FİAT 600E — 1.969.900 TL (2025 model)

#8
Foto - 2 milyon TL'nin altında çok az kaldı: İşte en ucuz SUV otomobiller!

FORD PUMA GEN-E — 1.900.100 TL (2025 model)

#9
Foto - 2 milyon TL'nin altında çok az kaldı: İşte en ucuz SUV otomobiller!

SEAT ARONA — 1.876.000 TL

#10
Foto - 2 milyon TL'nin altında çok az kaldı: İşte en ucuz SUV otomobiller!

TOGG T10X — 1.870.000 TL

#11
Foto - 2 milyon TL'nin altında çok az kaldı: İşte en ucuz SUV otomobiller!

SKODA KAMİQ — 1.861.400 TL

#12
Foto - 2 milyon TL'nin altında çok az kaldı: İşte en ucuz SUV otomobiller!

OPEL FRONTERA ELEKTRİK — 1.857.000 TL

#13
Foto - 2 milyon TL'nin altında çok az kaldı: İşte en ucuz SUV otomobiller!

KİA XCEED — 1.840.000 TL/ derleyen: haber7

