  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş Akit’e konuştu: Vahdet bilinciyle hareket etmeliyiz İran'a petrol için çöktüklerini itiraf ettiler! Leş kargası ‘Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü’ davası: İlk duruşma yarın CHP’li belediyede yüzsüzlüğün böylesi! Beş parasız bıraktığı işçilerden faiziyle para istedi Boğazda yüzlerce gemi 'kör' oldu! Savunma Sanayiinde Dev Adım: Mete Yarar Çelik Kubbe için tarih verdi Hamaney'in yerine kim gelecek? Uzlaşı sağlandı Sünnilere ablukadan zihni propogandaya: "İrancılık-Şiacılık" fitnesinin perde arkası! Akaryakıta Savaş Zammı Kapıda: Devlet Vatandaşı Korumaya Aldı! Tahran’dan dünyayı titreten uyarı: Petrol puslukları tamamen kapanabilir!
Teknoloji Huawei’in katlanabilir yeni dizüstü bilgisayarı herkesi şaşırttı!
Teknoloji

Huawei’in katlanabilir yeni dizüstü bilgisayarı herkesi şaşırttı!

Yeniakit Publisher
Yasin Paşalı Giriş Tarihi:

Huawei’nin katlanabilir yeni dizüstü bilgisayarı MateBook Fold İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde ilk kez görücüye çıktı.

ABD’li teknoloji firmalarına kafa tutan ve bu nedenle yaptırımlara maruz kalan Çin firması Huawei, şimdi de katlanabilir yeni dizüstü bilgisayarı ile gündem oldu.

Huawei’in katlanabilir dizüstü bilgisayarı MateBook Fold, İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde (Mobile World Congress-MWC) dikkat çekici cihazlardan biri oldu.

Katlanabilir ekran yapısıyla hem tablet hem de laptop kullanımına uygun olan cihaz, premium tasarım detayları ve yeni görsel kaplama seçeneğiyle öne çıkıyor. Model, 32 GB RAM ve 2 TB depolama ile sunuluyor.

MateBook Fold, açıldığında büyük bir ekran sunan ve katlandığında daha kompakt bir form faktörüne dönüşen bir yapı kullanıyor.

Huawei’in ilk katlanabilir dizüstü bilgisayarlarından biri olan model, üst segment konumlandırmasıyla dikkat çekiyor ve yaklaşık 26.999 yuan fiyat (172 Bin TL) etiketiyle satışa sunuluyor.

Yeni versiyonda cihazın tasarım tarafında görsel bir yenileme yapılırken donanım tarafında 32 GB RAM ve 2 TB depolama konfigürasyonu korunuyor.

Huawei’in çok konuşulan bu modeline ABD’li teknoloji firmalarının nasıl bir karşılık vereceği ise şimdiden merak edilmeye başlandı.

Madrid’de Huawei rüzgârı: Yeni nesil kulaklık ve saat tanıtıldı
Madrid’de Huawei rüzgârı: Yeni nesil kulaklık ve saat tanıtıldı

Teknoloji

Madrid’de Huawei rüzgârı: Yeni nesil kulaklık ve saat tanıtıldı

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23