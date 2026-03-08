Huawei’in katlanabilir yeni dizüstü bilgisayarı herkesi şaşırttı!

ABD’li teknoloji firmalarına kafa tutan ve bu nedenle yaptırımlara maruz kalan Çin firması Huawei, şimdi de katlanabilir yeni dizüstü bilgisayarı ile gündem oldu.

Huawei’in katlanabilir dizüstü bilgisayarı MateBook Fold, İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde (Mobile World Congress-MWC) dikkat çekici cihazlardan biri oldu.

Katlanabilir ekran yapısıyla hem tablet hem de laptop kullanımına uygun olan cihaz, premium tasarım detayları ve yeni görsel kaplama seçeneğiyle öne çıkıyor. Model, 32 GB RAM ve 2 TB depolama ile sunuluyor.

MateBook Fold, açıldığında büyük bir ekran sunan ve katlandığında daha kompakt bir form faktörüne dönüşen bir yapı kullanıyor.

Huawei’in ilk katlanabilir dizüstü bilgisayarlarından biri olan model, üst segment konumlandırmasıyla dikkat çekiyor ve yaklaşık 26.999 yuan fiyat (172 Bin TL) etiketiyle satışa sunuluyor.

Yeni versiyonda cihazın tasarım tarafında görsel bir yenileme yapılırken donanım tarafında 32 GB RAM ve 2 TB depolama konfigürasyonu korunuyor.

Huawei’in çok konuşulan bu modeline ABD’li teknoloji firmalarının nasıl bir karşılık vereceği ise şimdiden merak edilmeye başlandı.