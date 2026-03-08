  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Trafikte yeni uygulama: Hız cezalarında 9 kademeli sistem başladı
Giriş Tarihi:

Trafikte yeni uygulama: Hız cezalarında 9 kademeli sistem başladı

Trafikte hız sınırını aşmanın bedeli ağırlaştı. Yeni 9 kademeli sistemle hız ihlallerinde cezalar 2 bin TL’den başlıyor, 30 bin TL’ye ve ehliyetin süreli iptaline kadar uzanıyor.

#1
Foto - Trafikte yeni uygulama: Hız cezalarında 9 kademeli sistem başladı

TBMM Genel Kurulunda kabul edilip Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle hız ihlallerine yönelik yaptırımlar yeniden belirlendi. Yapılan değişiklikle, trafikte hız denetimleri ve ceza uygulamalarında yeni bir döneme geçildi. Daha önce hız sınırının aşılma oranına göre yüzdelik dilimler üzerinden uygulanan ceza sistemi kaldırılarak, aşılan kilometre değerine göre belirlenen 9 kademeli bir sisteme geçiş yapıldı. Ayrıca hız kuralları, “yerleşim yeri içi” ve “yerleşim yeri dışı” olmak üzere iki ayrı statüde sınıflandırıldı.

#2
Foto - Trafikte yeni uygulama: Hız cezalarında 9 kademeli sistem başladı

Hız sınırlarını yerleşim yeri içinde 6-10 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira, 11-15 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira, 16-20 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira, 21-25 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira, 26-35 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira, 36-45 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira, 46-55 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira, 56-65 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira, 66 kilometre/saat ve daha fazlasını aşanlara 30 bin lira idari para cezası verilecek.

#3
Foto - Trafikte yeni uygulama: Hız cezalarında 9 kademeli sistem başladı

Yerleşim yeri dışında 11-15 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira, 16-20 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira, 21-25 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira, 26-30 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira, 31-40 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira, 41-50 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira, 51-60 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira, 61-70 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira, 71 kilometre/saat ve daha fazlasını aşanlara 30 bin lira idari para cezası uygulanacak.

#4
Foto - Trafikte yeni uygulama: Hız cezalarında 9 kademeli sistem başladı

Mesela, yerleşim yeri içerisinde hız sınırının 50 kilometre/saat olarak belirlendiği yollarda 56 kilometre/saat, 70 kilometre/saat olarak belirlenen yollarda 76 kilometre/saat ve 82 kilometre/saat olarak belirlenen yollarda ise 88 kilometre/saat hızla seyredilmesi durumunda hız ihlali başlangıcı kabul edilecek.

#5
Foto - Trafikte yeni uygulama: Hız cezalarında 9 kademeli sistem başladı

Yerleşim yeri dışında ise hız sınırının 90 kilometre/saat olduğu yollarda 101 kilometre/saat, 110 kilometre/saat olduğu yollarda 121 kilometre/saat ve 130 kilometre/saat olarak belirlenen yollarda 141 kilometre/saat hızla seyredilmesi ihlal başlangıcı olarak değerlendirilecek.

#6
Foto - Trafikte yeni uygulama: Hız cezalarında 9 kademeli sistem başladı

Türkiye'de yer alan habere göre, hız sınırını belirlenen oranlarda aşan sürücülerin ehliyetlerine kademeli olarak 30, 60 ve 90 gün süreyle el konulacak. Ehliyeti geri almak için de psikoteknik muayene şartı var.

