Trafikte yeni uygulama: Hız cezalarında 9 kademeli sistem başladı

TBMM Genel Kurulunda kabul edilip Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle hız ihlallerine yönelik yaptırımlar yeniden belirlendi. Yapılan değişiklikle, trafikte hız denetimleri ve ceza uygulamalarında yeni bir döneme geçildi. Daha önce hız sınırının aşılma oranına göre yüzdelik dilimler üzerinden uygulanan ceza sistemi kaldırılarak, aşılan kilometre değerine göre belirlenen 9 kademeli bir sisteme geçiş yapıldı. Ayrıca hız kuralları, “yerleşim yeri içi” ve “yerleşim yeri dışı” olmak üzere iki ayrı statüde sınıflandırıldı.