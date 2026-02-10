  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hurma neye faydalıdır? Hurma nasıl tüketilir? Kolesterol, sindirim, kalp derken... ROKETSAN lazer silahıyla dünyayı titretecek! İmzalar atıldı Türkiye'nin yağ devi Yudum satıldı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı Bakan Fidan, Kırgızistan Parlamento Başkanı ile Ankara'da görüştü Şok etkisine dönüşebilir vücutta... Uzmanından uyarı: Kış aylarında ortaya çıkan inatçı öksürük... Bülent Akyürek ebediyete uğurlandı İşte paçanga böreği tarifinin en lezzetli hali: İçi akışkan dışı çıtır! Sofrada kapış kapış gidecek Mısır'a fabrika kuran Türk tekstil devinde Arap işçiler ayaklandı! Türkiye'yi işaret edip isyan çıkarttılar
Sağlık
10
Yeniakit Publisher
Şok etkisine dönüşebilir vücutta... Uzmanından uyarı: Kış aylarında ortaya çıkan inatçı öksürük...
IHA Giriş Tarihi:

Şok etkisine dönüşebilir vücutta... Uzmanından uyarı: Kış aylarında ortaya çıkan inatçı öksürük...

Kış aylarının gelişiyle öksürük ve artıları vücudumuzda etkilerini gösteriyor.

#1
Foto - Şok etkisine dönüşebilir vücutta... Uzmanından uyarı: Kış aylarında ortaya çıkan inatçı öksürük...

Medline Adana Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Faysal Baysal, "Sigara içenlerde özellikle sabahları koyu renkli balgamla birlikte öksürük görülebilir. Öksürüğün sigaraya bağlanıp önemsenmemesi, KOAH gibi hastalıkların tanısının gecikmesine yol açabilir. Kış aylarında ortaya çıkan inatçı öksürük sizi yanıltmasın" dedi. Kış mevsiminde oldukça sık görülen üst solunum yolu enfeksiyonlarının en yaygın belirtilerinden biri öksürük olarak tanımlanıyor. Ancak genellikle grip gibi hastalıklardan kaynaklı olduğu düşünülerek fazla önemsenmeyen öksürüğün, eğer 8 haftadan uzun süre geçmiyor ise göz ardı edilmemesi gerekiyor. Medline Adana Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Faysal Baysal, inatçı öksürüğün altında yatabilecek nedenlere dikkat çekti.

#2
Foto - Şok etkisine dönüşebilir vücutta... Uzmanından uyarı: Kış aylarında ortaya çıkan inatçı öksürük...

Kronik öksürüğün astımın en belirgin özelliklerinden olduğunu belirten Dr. Baysal, "Kronik öksürük, astımın en belirgin belirtilerinden biridir.

#3
Foto - Şok etkisine dönüşebilir vücutta... Uzmanından uyarı: Kış aylarında ortaya çıkan inatçı öksürük...

Hırıltılı solunum, nefes darlığı ve göğüste sıkışma hissi eşlik edebilir. Öksürük genellikle kuru, gıcık tarzında ve özellikle geceleri artan bir özellik taşır. Alerjik astımda ise sabaha karşı artan öksürük ve eforla hışıltı görülebilir. KOAH’ta kronik ve ilerleyici nefes darlığı ile seyreden önemli bir hastalıktır. Bu hastalarda öksürük genellikle uzun süreli ve çoğu zaman balgamlıdır.

#4
Foto - Şok etkisine dönüşebilir vücutta... Uzmanından uyarı: Kış aylarında ortaya çıkan inatçı öksürük...

Nefes darlığı ve göğüste tıkanma hissi de öksürüğe eşlik edebilir" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Şok etkisine dönüşebilir vücutta... Uzmanından uyarı: Kış aylarında ortaya çıkan inatçı öksürük...

Öksürüklü reflü ve bronşite de dikkat çeken Dr. Baysal, "Reflü, mide asidinin yemek borusuna kaçmasıyla tahriş oluşturarak öksürüğe neden olabilir. Kahve, baharatlı ve yağlı yiyeceklerden sonra artan, geceleri nöbet şeklinde gelen ve uzun süren öksürük reflü belirtisi olabilir. Göğüs yanması da sık görülür. Bronşit de öksürüğün yaygın nedenleri arasındadır. Kronik bronşit, iki yıldan uzun süren ve yılın en az üç ayında balgamlı öksürükle kendini gösteren bir tablo oluşturabilir" diye konuştu.

#6
Foto - Şok etkisine dönüşebilir vücutta... Uzmanından uyarı: Kış aylarında ortaya çıkan inatçı öksürük...

Kalp yetmezliği ve bazı hipertansiyon ilaçlarına da dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapan Dr.Baysal, daha sonra şunları söyledi:

#7
Foto - Şok etkisine dönüşebilir vücutta... Uzmanından uyarı: Kış aylarında ortaya çıkan inatçı öksürük...

"Öksürük bazen kalp yetmezliğinin önemli bir belirtisi olabilir. Özellikle yatınca artan, oturunca ya da ayağa kalkınca hafifleyen öksürük dikkat çekicidir. Bazı hastalarda pembe renkli balgam görülebilir. ACE inhibitörleri olarak bilinen bazı tansiyon ilaçları kuru öksürüğe neden olabilir. Bu öksürük tedavi başladıktan birkaç saat sonra ortaya çıkabileceği gibi, haftalar ya da aylar sonra da görülebilir. Böyle bir durumda doktor kontrolünde ilaç değişikliği yapılabilir."

#8
Foto - Şok etkisine dönüşebilir vücutta... Uzmanından uyarı: Kış aylarında ortaya çıkan inatçı öksürük...

Sigara tüketiminin solunum yollarını tahriş ettiğine de vurgu yapan Dr. Baysal, "Kış aylarında ortaya çıkan inatçı öksürük sizi yanıltmasın. Sigara, solunum yollarını tahriş ederek kronik öksürüğe neden olur. Sigara içenlerde özellikle sabahları koyu renkli balgamla birlikte öksürük görülebilir. Öksürüğün sigaraya bağlanıp önemsenmemesi, KOAH gibi hastalıkların tanısının gecikmesine yol açabilir. Sinüslerin iltihaplanması, kronik öksürüğün önemli nedenlerinden biridir. Genellikle geniz akıntısına bağlı olarak gelişir ve kuru öksürük şeklinde görülür. Yapılan çalışmalarda kronik öksürüğü olan her üç hastadan birinde sinüzit tespit edilmektedir" şeklinde konuştu.

#9
Foto - Şok etkisine dönüşebilir vücutta... Uzmanından uyarı: Kış aylarında ortaya çıkan inatçı öksürük...

Akciğer ve gırtlak kanserine de dikkat çeken Dr. Baysal, "Kimi zaman akciğer tümörleri yerleşim yerine göre öksürük yapabilir. Özellikle yoğun sigara içen kişilerde yeni başlayan öksürük, öksürüğün karakterinde değişiklik veya kanlı balgam görülmesi akciğer kanserinin habercisi olabilir. Öksürüğe ses kısıklığı eşlik ediyorsa gırtlak kanseri açısından da değerlendirme gerekir. Zatürre başlangıcında öksürük kuru ve kesik kesik olabilir, ilerleyen süreçte balgam ve göğüs ağrısı eşlik edebilir. Tüberkülozda öksürükle birlikte kanlı balgam görülebilir. Ayrıca sarkoidoz, non-astmatik eozinofilik bronşit, bronşektazi, interstisyel akciğer hastalığı, psikojenik öksürük ve pulmoner emboli gibi hastalıklar da kronik öksürüğe neden olabilir" diyerek sözlerini tamamladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ünlü otelin sahibinin mal varlığına el konuldu
Gündem

Ünlü otelin sahibinin mal varlığına el konuldu

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın malvarlığına el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı el koyma kararına gerekçe olarak malvarlığı..
Orhan Miroğlu’ndan tepki çeken açıklama: Türkiye düşmanı da olsa İslam düşmanı da olsa bir Kürt eleştirilemez, eleştiren ırkçıdır!
Gündem

Orhan Miroğlu’ndan tepki çeken açıklama: Türkiye düşmanı da olsa İslam düşmanı da olsa bir Kürt eleştirilemez, eleştiren ırkçıdır!

Eski AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden tepki çeken bir açıklama yaptı. Ömrü Türkiye düşmanlığıyla ge..
CHP’lilerin acziyetine bakın: Küfürbaz Özgür'ü savunmak için kırk takla attı!
Gündem

CHP’lilerin acziyetine bakın: Küfürbaz Özgür'ü savunmak için kırk takla attı!

Deniz Akbıyık isimli CHP’li avukat, Özgür Özel’in CHP’den istifa ettiği için Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a arsızca küfürlerini,..
CHP'den İstanbul'a büyük hizmet (!) Trafik yoğunluğu yüzde 87'ye yükseldi
Gündem

CHP'den İstanbul'a büyük hizmet (!) Trafik yoğunluğu yüzde 87'ye yükseldi

İki dönemdir CHP'nin yönetimindeki mega kent İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 87'ye yükseldi.
Haydut Trump, şimdi de kafayı köprüye taktı: Ya verin ya da…
Gündem

Haydut Trump, şimdi de kafayı köprüye taktı: Ya verin ya da…

Küresel ticaretin kural tanımaz zorbası Donald Trump, gözünü bu kez komşusu Kanada’nın alın teriyle inşa ettiği dev köprüye dikti. Detroit N..
Türkiye'nin konuştuğu Barış mutasyon geçirdi! Evden çıkamıyordu, dünyaya canlı yayın yapıyor
Gündem

Türkiye'nin konuştuğu Barış mutasyon geçirdi! Evden çıkamıyordu, dünyaya canlı yayın yapıyor

Depremden sonra yaşadığı ağır depresyon nedeniyle evden çıkmayan Barış Özbay, devlet kurumlarının girişimleriyle yeniden hayata dönmeye başl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23