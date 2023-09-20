Son dakika! İçişleri Bakanı duyurdu! Dev operasyon: Zehir tacirlerine '2 tonluk' ağır darbe! İlişkin bilgiler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Diyarbakır Lice'de 2 ton 120 kg esrar ile 13 milyon 514 bin 550 kök kenevir ele geçirildi." açıklamasında bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Diyarbakır Lice'de kahraman jandarmamızın gerçekleştirdiği narkoterör operasyonunda 2 Ton 120 Kg esrar ile 13 milyon 514 bin 550 kök kenevir ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızca, #Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığı, Diyarbakır JÖH, Ergani Jandarma Komando, Batman JÖH ve #Mardin #Kızıltepe Komando Tabur Komutanlıklarımız ile Diyarbakır PÖH, Lice Jandarma Komutanlığı ve Güvenlik Korucularımızın katılımıyla, Lice Bağlan ve Yalaza Mahallelerinde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali ŞİRİN narkoterör operasyonu düzenlendi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

1 zehir taciri gözaltına alındı. Operasyonu düzenleyen kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Allah ayağınıza taş değdirmesin. Zehir tacirleriyle mücadelemiz her yerde devam edecek. Onlara nefes aldırmayacağız.

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