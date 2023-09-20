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Yerel Son dakika! İçişleri Bakanı duyurdu! Dev operasyon: Zehir tacirlerine '2 tonluk' ağır darbe! İlişkin bilgiler
Yerel

Son dakika! İçişleri Bakanı duyurdu! Dev operasyon: Zehir tacirlerine '2 tonluk' ağır darbe! İlişkin bilgiler

Yeniakit Publisher
2023-09-20 19:01:00 - 2023-09-20 19:29:30
Son dakika! İçişleri Bakanı duyurdu! Dev operasyon: Zehir tacirlerine '2 tonluk' ağır darbe! İlişkin bilgiler

Ali Yerlikaya dikkat çeken ifadeler kullandı! "Diyarbakır Lice'de 2 ton 120 kg esrar ile 13 milyon 514 bin 550 kök kenevir ele geçirildi." açıklamasında bulundu. Ali Yerlikaya, operasyonu düzenlendiğini duyurarak operasyona ilişkin bilgiler verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Diyarbakır Lice'de 2 ton 120 kg esrar ile 13 milyon 514 bin 550 kök kenevir ele geçirildi." açıklamasında bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Diyarbakır Lice'de kahraman jandarmamızın gerçekleştirdiği narkoterör operasyonunda 2 Ton 120 Kg esrar ile 13 milyon 514 bin 550 kök kenevir ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızca, #Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığı, Diyarbakır JÖH, Ergani Jandarma Komando, Batman JÖH ve #Mardin #Kızıltepe Komando Tabur Komutanlıklarımız ile Diyarbakır PÖH, Lice Jandarma Komutanlığı ve Güvenlik Korucularımızın katılımıyla, Lice Bağlan ve Yalaza Mahallelerinde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali ŞİRİN narkoterör operasyonu düzenlendi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

1 zehir taciri gözaltına alındı. Operasyonu düzenleyen kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Allah ayağınıza taş değdirmesin. Zehir tacirleriyle mücadelemiz her yerde devam edecek. Onlara nefes aldırmayacağız.
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