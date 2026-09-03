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Dünya ABD-İran savaşında şaşırtan gelişme! Küresel zorba Trump’ın aklındaki plan ortaya çıktı
Dünya

ABD-İran savaşında şaşırtan gelişme! Küresel zorba Trump’ın aklındaki plan ortaya çıktı

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ABD-İran savaşında şaşırtan gelişme! Küresel zorba Trump’ın aklındaki plan ortaya çıktı

Küresel zorba Donald Trump'ın, İran ile yürütülen savaşı sonlandırdığını ilan etmeyi değerlendirdiği öne sürüldü. Washington yönetimi geri çekilme sinyali verirken Pentagon'un bölgedeki askeri varlığını uzatması dikkat çekti.

Dünyayı felakete sürükleyen politikalarıyla bilinen ABD Başkanı Donald Trump, İran cephesinde tıkandı. Wall Street Journal'ın üst düzey yetkililere dayandırdığı habere göre Trump’ın İran Savaşı'nı sonlandırmayı değerlendirdiği iddia edildi

Küresel zorba Trump’ın, İran ile savaşın sona erdiğini ilan etmeyi değerlendirdiği öne sürüldü.

Wall Street Journal’ın (WSJ) üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre Trump, kıdemli danışmanlarıyla "İran Savaşı'nın bittiğini açıklayıp açıklamama" konusunu görüştü.

Yetkililer, Trump’ın bu adımı desteklediği ve sürdürülen yoğun ekonomik baskının Tahran'ı nükleer programını sonlandırmaya ya da çökmeye zorlayacağına inandığını belirtti.

Öte yandan, haberde kapalı kapılar ardında yürütülen bu görüşmelere karşın ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) bölgedeki askeri varlığının konuşlanma süresini uzattığı ve çatışmaların gelecek yıl da devam edebileceği bildirildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, 24 Ağustos'ta, İran'ı ayakta tutan tüm ekonomik can damarlarını kesmek amacıyla "ekonomik dışlama" operasyonu başlattıklarını, İran ile iş yapmaya devam eden ülkelerin de ikincil yaptırım riskiyle karşı karşıya olduğunu açıklamıştı.

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