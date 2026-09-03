Komşuda Batı Nil virüsü alarmı: Vaka sayısı 290’a ulaştı
Yunanistan’da Batı Nil virüsü vakaları yükselişte. Son bir haftada 58 yeni vaka kaydedildi, toplam vaka sayısı 290’a çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yunanistan’da Batı Nil virüsü vakaları yükselişte. Son bir haftada 58 yeni vaka kaydedildi, toplam vaka sayısı 290’a çıktı.
Yunan basınında çıkan haberlerde, 290 vakanın 199’unda ensefalit, menenjit veya akut flask paralizi gibi merkezi sinir sistemi bulguları görüldüğü, 91 vakanın ise hafif belirtiler gösterdiği ya da merkezi sinir sistemi tutulumu bulunmadığı kaydedildi.
Virüs nedeniyle 2 Eylül’e kadar, tamamı 65 yaş üstü kişilerden oluşan 24 hastanın hayatını kaybettiği belirtilen haberlerde, vakaların ülke genelinde 20 bölgesel birime bağlı 69 belediyede tespit edildiği aktarıldı.
Özellikle Attika bölgesinde bu yıl virüs dolaşımının önceki yıllara göre daha yoğun olduğu ve gelecek dönemde mevcut bölgelerin yanı sıra yeni bölgelerde de vaka görülmesinin beklendiği ifade edildi.
Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY), hastalığın kontrol altına alınması için epidemiyolojik takibin, sivrisinekle mücadele programlarının ve kişisel korunma önlemlerinin önem taşıdığını bildirdi.
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