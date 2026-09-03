  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye’nin 10 bölge finalisti yarıştı: Hafızlar Hakkari’de gönüllere dokundu Eski istihbaratçısından olay Türkiye uyarısı: Hayati bir hata olur Onlarca kişi denizin ortasında can vermişti! Gemi kaptanı ile ilgili şok eden detaylar Ağustosta birinci sektör oldu! Otomotiv endüstrisinden 2,8 milyar dolarlık ihracat Domates hasadı başladı: Sadece O ilimiz bölgede 1’inci, Türkiye’de 7’nci sırada İşte Trabzon’un vefalı evladı! Ayrılırken 3,5 yıllık ücretinden vazgeçti Marmara Denizi'nde şaşırtan görüntü! Sahanda yumurtayı andırıyor
Aktüel
6
Yeniakit Publisher
Domates hasadı başladı: Sadece O ilimiz bölgede 1’inci, Türkiye’de 7’nci sırada

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Domates hasadı başladı: Sadece O ilimiz bölgede 1’inci, Türkiye’de 7’nci sırada

Bitlis ilimizde domatesin hasadına başlandı. Kış hazırlıklarının başladığı bu dönemlerde özellikle salça konserve ve kışlık hazırlıkları devam ederken yaz mevsiminin son günlerinde kışlık salça yapımı sürüyor.

#1
Foto - Domates hasadı başladı: Sadece O ilimiz bölgede 1’inci, Türkiye’de 7’nci sırada

Bitlis’in bereketli topraklarında bu sezon 34 bin 130 dekarlık alanda üretimi gerçekleştirilen domatesin hasadına başlandı.

#2
Foto - Domates hasadı başladı: Sadece O ilimiz bölgede 1’inci, Türkiye’de 7’nci sırada

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Tatvan ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde gerçekleştirilen domates hasadına katıldı. Tarlada tarım işçileriyle bir araya gelen Vali Karakaya, işçilerle birlikte domates hasadı yaptı. Hasat sırasında işçilerle bir süre sohbet eden Karakaya, üreticilerin ve tarım işçilerinin çalışmalarını yerinde inceledi. Yetkililerden kentteki tarım alanları ve domates üretimi hakkında bilgi alan Vali Karakaya, tarım ve hayvancılığın stratejik öneme sahip sektörler olduğunu belirterek, "Bildiğiniz üzere tarım ve hayvancılık çok önemli ve stratejik sektörlerdir. Bir ülke ne kadar teknoloji üretirse üretsin, tarım ve hayvancılık alanında belli bir oranda üretim yapmak ve kendi vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılamak durumundadır. Bu nedenle tarım ve hayvancılığa büyük önem veriyoruz. Devletimizin ve Tarım ve Orman Bakanlığımızın bu alanda çok ciddi destekleri bulunmaktadır. İlimizde yaklaşık 1,5 milyon dekar tarım arazisi bulunuyor.

#3
Foto - Domates hasadı başladı: Sadece O ilimiz bölgede 1’inci, Türkiye’de 7’nci sırada

Bu arazilerde patatesten fasulyeye, domatesten birçok farklı ürüne kadar geniş bir yelpazede üretim gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda bal üretiminde de oldukça iddialı bir iliz. Bugün gerçekleştirdiğimiz domates hasadı açısından değerlendirdiğimizde, ilimiz genelinde yaklaşık 34 bin dekar alanda domates üretimi yapılıyor. Tatvan ilçemiz, domates üretiminde ilimizde ilk sırada yer alıyor. Bitlis olarak gerçekleştirdiğimiz üretimle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde birinci, Türkiye genelinde ise yedinci sırada bulunuyoruz. Bu üretimde emeği geçen kıymetli çiftçilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Kendilerine hayırlı ve bereketli bir hasat sezonu diliyorum. Her zaman üretenin, alın teri dökenin ve çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

#4
Foto - Domates hasadı başladı: Sadece O ilimiz bölgede 1’inci, Türkiye’de 7’nci sırada

Bu arazilerde patatesten fasulyeye, domatesten birçok farklı ürüne kadar geniş bir yelpazede üretim gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda bal üretiminde de oldukça iddialı bir iliz. Bugün gerçekleştirdiğimiz domates hasadı açısından değerlendirdiğimizde, ilimiz genelinde yaklaşık 34 bin dekar alanda domates üretimi yapılıyor. Tatvan ilçemiz, domates üretiminde ilimizde ilk sırada yer alıyor. Bitlis olarak gerçekleştirdiğimiz üretimle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde birinci, Türkiye genelinde ise yedinci sırada bulunuyoruz. Bu üretimde emeği geçen kıymetli çiftçilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Kendilerine hayırlı ve bereketli bir hasat sezonu diliyorum. Her zaman üretenin, alın teri dökenin ve çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

#5
Foto - Domates hasadı başladı: Sadece O ilimiz bölgede 1’inci, Türkiye’de 7’nci sırada

Bitlis’te tarımsal üretimin her geçen yıl geliştiğine dikkat çekilirken, geniş üretim alanlarında yetiştirilen domateslerin hem bölge ekonomisine hem de ülke tarımına önemli katkı sunduğu belirtildi. 34 bin 130 dekarlık üretim alanıyla dikkat çeken Bitlis, domates üretimindeki başarısıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin zirvesinde yer alırken, Türkiye genelinde de 7’nci sıradaki yerini koruyor. Kent genelinde bu sezon 34 bin 130 dekarlık alanda domates üretimi gerçekleştiriliyor. Bitlis, domates üretiminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ilk sırada, Türkiye genelinde ise 7’nci sırada yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yakıt fiyatlarını eleştirmek isterken rezil oldu: Şırınga Özlem'den TOGG cahilliği
Gündem

Yakıt fiyatlarını eleştirmek isterken rezil oldu: Şırınga Özlem'den TOGG cahilliği

Yerli ve milli her adımın karşısında yer alan Sözcü TV’de yine bir cehalet örneği sergilendi. Jeopolitik nedenlerden dolayı petrol fiyatları..
Bahçeli’den Amedspor üzerinden çok sert uyarı: Terörsüz Türkiye’yi sabote planı!
Gündem

Bahçeli’den Amedspor üzerinden çok sert uyarı: Terörsüz Türkiye’yi sabote planı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amedspor üzerine yapılan araştırma ile Türk milletinin dini inançlarını konu alan anketlere sert tepki gös..
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: İHA, fırkateyn, iki gemi ve hücumbot gönderildi
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: İHA, fırkateyn, iki gemi ve hücumbot gönderildi

Marmara Denizi'nde yaşanan gemi kazası sonrası Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti. Bölgeye 1 İHA, 1 fırkateyn, 2 gemi ve 1 hücumbot gönd..
Ünlü müzisyen, hamile eşi ile 3 yaşındaki kızı öldürüldü
Gündem

Ünlü müzisyen, hamile eşi ile 3 yaşındaki kızı öldürüldü

Meksika’nın başkenti Mexico City’de lüks bir çatı katı dairesinde korkunç bir katliam ortaya çıktı. 38 yaşındaki müzisyen ve besteci Jonatha..
İstanbul valiliği 'satanizm' ayinine izin vermedi! Sapkın konser iptal edildi
Gündem

İstanbul valiliği 'satanizm' ayinine izin vermedi! Sapkın konser iptal edildi

İstanbul Valiliği, 12 Eylül’de düzenleneceği açıklanan ve görsel şov kılıfı altında satanist ritüeli barındırdığı gerekçesiyle kamuoyunda bü..
Nüfusu 30 ilden daha büyük ilçe AK Parti yolunda
Siyaset

Nüfusu 30 ilden daha büyük ilçe AK Parti yolunda

Bağımsız Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay’ın 15 belediye meclis üyesiyle birlikte AK Parti’ye katılacağı ileri sürüldü. Toplu geçişin g..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23