Elazığ'da 2 bin eserlik Arkeoloji ve Etnografya Müzesi açıldı! Müzecilikte dünya standartlarını aşıyoruz

Yaşanan depremler de dikkate alınarak güvenli ve çağdaş bir yapıda tasarlanan müze, kentin kültürel hafızasını yeniden canlandırdı. Yeni müzede Paleolitik Çağ'dan Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine uzanan yaklaşık 2 bin nadide eser ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Arkeoloji bölümünde 934, etnografya bölümünde 482 ve sikke bölümünde 522 eserin yer aldığı müzede, kentin simge değerlerinden Çaydaçıra geleneğine de özel bir alan ayrıldı. Çağdaş sergileme teknikleriyle donatılan mekanın, çocuklara ve gençlere kendi kültürlerini tanımanın yanı sıra Harput ve Elazığ'ın kültür turizmine de önemli bir ivme kazandırması hedefleniyor. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, mülki idare amirleri, kurum ve kuruluş müdürleri ile çok sayıda davetli katıldı. Protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen kurdele kesim töreninin ardından müze ziyaretçilere kapılarını açtı.