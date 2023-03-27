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Gündem Son dakika... Gri kategoride aranan PKK'lı terörist yakalandı
Gündem

Son dakika... Gri kategoride aranan PKK'lı terörist yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-03-27 19:45:00 -
Son dakika... Gri kategoride aranan PKK'lı terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı gri kategoride aranan terörist "Harun Elbak" kod adlı Selim Adıyaman'ın, Şırnak'ta yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, gri kategoride aranan PKK terör örgütü mensubu "Harun Elbak" kod adlı Selim Adıyaman'ın yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şırnak'ın İdil ilçesi Yavşan bölgesinde yurt dışına kaçmaya çalışan terörist, Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk Operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca sağ yakalandı.

Aranan terörist olduğu belirlendi

Teröristin, Terör Arananlar Listesinde gri kategoride yer alan Harun Elbak kod adlı Selim Adıyaman olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Elbak'ın yakalanması nedeniyle jandarma personelini sosyal medya hesabından tebrik etti.
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