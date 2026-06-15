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Dünya Son dakika gelişmesi! Pakistan açıkladı: ABD ve İran anlaştı
Dünya

Son dakika gelişmesi! Pakistan açıkladı: ABD ve İran anlaştı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Son dakika gelişmesi! Pakistan açıkladı: ABD ve İran anlaştı

Pakistan Başbakanı Şerif, ABD ile İran arasında barış anlaşmasına varıldığını açıkladı. Bölgedeki gerilimin zirveye çıktığı bir dönemde gelen duyuru, Orta Doğu’da tansiyonun düşebileceğine yönelik beklentileri artırdı.

ABD ile İran arasında günlerdir devam eden yüksek gerilimde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Pakistan Başbakanı Şerif, iki ülke arasında barış anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Şerif’in açıklaması, bölgede askeri hareketliliğin arttığı, saldırı tehditlerinin peş peşe geldiği ve Hürmüz Boğazı çevresinde tansiyonun yükseldiği bir dönemde geldi. Bu nedenle duyuru, yalnızca Washington ve Tahran hattında değil, tüm bölge başkentlerinde yakından takip edilen kritik bir gelişme olarak öne çıktı. İmzaların 19 Haziran tarihinde atılacağı açıklandı.

Şerif, Türkiye'ye katkılarından ötürü teşekkür etti.

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