Son dakika! Fon soruşturmasında sıcak gelişme: 7 şüpheli tutuklandı, 10 kişiye adli kontrol
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Son dakika haberi... Kamuoyunun yakından takip ettiği fon soruşturmasında yargı süreci hız kazandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden yedisi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 10 isim hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.
Fon soruşturmasında yedi kişi tutuklandı, 10 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
Ayrıntılar geliyor.