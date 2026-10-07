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Gündem Son dakika! Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadeye çağrıldı
Gündem

Son dakika! Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadeye çağrıldı

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Son dakika! Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadeye çağrıldı

SPK’nın Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında soruşturma izni vermesinin ardından iki ismin ifadeye çağrıldığı, Kaya çiftinin bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ifade vereceği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Muhalefet suçundan soruşturma açılmasına izin verdi.

Kaya çifti bugün İstanbul Adliyesi'ne gelerek ifade verecek. 

Ayrıntılar geliyor…

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Yorumlar

Mustafa

Fon patlayalı 30 gün oldu nerdeyse yaklaşık 85 kişi tutuklandı. Bunlara daha yeni ifade vermeye çağrılıyor ise. Ak parti de ekonomik gibi adalette bitmiştir. Daha bu parti iktidar olamaz
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