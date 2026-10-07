Son dakika! Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadeye çağrıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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SPK’nın Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında soruşturma izni vermesinin ardından iki ismin ifadeye çağrıldığı, Kaya çiftinin bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ifade vereceği öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Muhalefet suçundan soruşturma açılmasına izin verdi.
Kaya çifti bugün İstanbul Adliyesi'ne gelerek ifade verecek.
Ayrıntılar geliyor…