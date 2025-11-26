Son dakika! Fatih Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis: Tahliye edilmedi

YouTube kanalındaki bir videoda kullandığı ifadeler nedeniyle 'Cumhurbaşkanı'na tehdit' iddiasıyla tutuklanan Fatih Altaylı, ikinci kez hakim karşısına çıktı. 22 Haziran'dan bu yana Silivri Cezaevi'nde bulunan gazeteci, savunmasında şunları kayda geçirdi: "Cumhurbaşkanı neden benden korksun? Ben bir örgüt üyesi değilim, bir şey değilim. Şiddete başvurmuşluğum yok. Cumhurbaşkanı korkan birisi değil bence, burada hem bana hem de ona haksızlık ediliyor."

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında gazetecinin 5 yıldan az olmamak kaydıyla hapsini istedi.

KARARI DUYUNCA ELİNDEKİ KAĞITLARI HAVAYA FIRLATTI

Altaylı’ya "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası veren mahkeme, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Altaylı'nın karar sonrası elindeki dosyayı ve notları havaya fırlatarak salondan ayrıldığı öğrenildi. Altaylıya verilen 4 yıl 2 ay hapsin 2 yıl 8 ay yatarı olduğu ve tutuklu bulunduğu sürenin de göz önünde tutulacağı belirtildi.

NE DEMİŞTİ?

20 Haziran'daki yayında Türkiye'de halkın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ömür boyu görevde kalmasına yüzde 70 oranında "Hayır" dediğini ileri süren bir anketi yorumlayan Altaylı "Türk halkı sandığı sever. Gücün kendisinde olmasını ister. Babasını koysa oraya babasını değiştirme ihtimalini elinde tutmaktan hoşlanır. Bu oran, çok da beklediğim bir oran. Şu anda AK Parti seçmeninin önemli bir bölümü ve MHP seçmeninin bir bölümü dışında hiç kimse böyle bir şeye onay vermez. Geçmişine bak bu milletin, yakın geçmişinden söz etmiyorum, uzak geçmişine bak. Bu millet padişahını boğmuş bir millettir, hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman. Az uz değildir öldürülen, suikasta giden Osmanlı padişahı veya boğazlanan veya intihar etti süsü verilen" diyerek Cumhurbaşkanı'nı alenen tehdit etmişti.