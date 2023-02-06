Son dakika depremleri öğren | Artçı depremler nasıl nereden öğrenilir son durum

Türkiye 6 Şubat Pazartesi gününe büyük bir depremle uyandı. Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.4'lük deprem 10 ili etkiledi. Şimdiye kadar 76 vatandaşın yaşamını yitirdiği resmi olarak açıklandı. AFAD yaşanan depremin ardından üçü 6'nın üzerinde olmak üzere toplam 66 artçının yaşandığını açıkladı.

Uzmanlar ise bu büyüklükteki bir depremin artçılarının yaklaşık iki yıl süreceğini belirtiyor.

Yaşanan bu acı olayla birlikte son dakika deprem bilgilerinin nereden alınabileceği araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi web siteleri üzerinden son dakika deprem bilgilerine ulaşmanız mümkün.