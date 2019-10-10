Son dakika deprem mi oldu? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu?
Son dakika deprem mi oldu? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? İstanbul'lular çok kısa bir süre önce sarsıntı hissetti. İstanbul'da hissedilen sarsıntının sebebi deprem mi? Kaç şidddetinde deprem olduğu merak ediliyor? Kandilli kaç şidddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı mı? İşte ayrıntılar...10 Ekim 2019 Perşembe 20:15
Son dakika deprem mi oldu? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? İstanbul'lular çok kısa bir süre önce sarsıntı hissetti. İstanbul'da hissedilen sarsıntının sebebi deprem mi? Kaç şidddetinde deprem olduğu merak ediliyor? Kandilli kaç şidddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı mı? İşte ayrıntılar...
İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu?
Marmara'da 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.
Marmara'da 4 şiddetinde deprem meydana geldi.
Merkez üssü Yalova olan deprem, İstanbul'da da hissedildi.
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