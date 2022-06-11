Son dakika deprem mi oldu? Deprem nerede, kaç şiddetinde? AFAD son depremler listesi:

Deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 11 Haziran 2022! Kandilli Rasathanesi ve AFAD 11 Haziran 2022 Cumartesi günü meydana gelen son dakika depremleri ile ilgili bilgileri aktarmaya devam ediyor.

Deprem nerede oldu?

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem Akdeniz'de Antalya'nın Alanya ilçesinde 71.72 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Saat 05.05'deki depremin yerin 14.20 km altında kaydedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Öte yandan dün de Van'da bir deprem meydana gelmişti. AFAD, Van'ın Tuşba ilçesinde saat 09.02'de yerin 6.95 km altında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem Muradiye ilçesinde yerin 7.0 km altında 4.5 büyüklüğünde gerçekleşmişti. Hem AFAD’ın hem de Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir.

AFAD son depremler listesi için tıklayın

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi için tıklayın